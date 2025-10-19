Fiscal provincial es víctima de extorsión: Ministerio Público denuncia amenazas de 'Los Pepes SJL'

19/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público denunció un grave atentado en contra de la fiscal provincial titular Margarita Haro Pinto quien se encuentra amenazada y extorsionada por la investigación en contra de una banda criminal 'Los Chuckys de Juan Pablo II'.

Fiscal se encuentra amenazada

A través de un comunicado, el distrito fiscal de Lima Este del Ministerio Público, anunció que debido a su labor persecutora del crimen, la fiscal provincial Margarita Haro del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho - Zona Media, se encuentra amenazada por la organización 'Los Pepes SJL', cuyo cabecilla responde al alias de 'El Colocho'.

La amenaza responde al proceso penal que sigue Haro Pinto contra los integrantes de la presunta banda criminal 'Los Chuckys de Juan Pablo II'. La fiscal ha recibido mensajes extorsivos que piden que se retire del caso bajo la amenaza de atentar contra su vida.

Por conseguir el proceso penal en contra de siete presuntos integrantes de esta organización, se obtuvo 18 meses de prisión preventiva a los investigados por extorsión agravada, tenencia ilegal de armas, tenencia ilegal de explosivos y banda criminal.

Las identificaciones de los procesos son: Patricio Kevy Urbano Lara, Nataly Sofía Lara Rosales, Eynar Ricardo Lara Quiñones, Francisco Luis Lara Narváez, Yovana Marcionila Lara Quiñones y Sabrina Stefanie Álvarez Ríos. Todos ellos se encuentran en cumplimiento de mandato de prisión preventiva. Adicionalmente, Vita Reveca Lara Narváez cuenta con comparecencia con restricciones.

Ante ello, la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Este condenó los actos extorsivos en contra de la investigadora y rechazó todo tipo de amedrentamiento contra el ejercicio fiscal de Haro. Se señaló que la Policía Nacional del Perú (PNP) ya se encuentra en conocimiento del caso, tal como las otras autoridades competentes.

Fiscal amenazada se pronuncia

La fiscal provincial confirmó a través de un video en redes sociales que se encuentra siendo víctima de extorsión por su condición de fiscal penal y por obtener fundado el pedido de prisión preventiva en contra de los siete detenidos.

"Denuncio públicamente que estoy siendo víctima de extorsión por mi condición de fiscal penal (...) El día 17 de octubre he recibido un mensaje de contenido extorsivo a mi celular personal de los delincuentes autodenominados organización criminal 'Los Pepes', cuyo líder se presenta como el conocido como 'Colocho'. Dicha persona me amenaza atentar contra mi integridad si yo no me retiro del cargo de fiscal provincial de SJL y en específicamente, me aparte del caso 'Los Chuckys", aseveró

Ante ello, la misma fiscal pidió apoyo por su integridad, de la misma forma el MP también rechazó las amenazas. Por ello reitera "de sucederme cualquier atentado contra mi persona o mi familia, denuncio directamente a los procesados de este caso".