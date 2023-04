Dictan más de 8 años de cárcel a limpiaparabrisas por robar a conductor con una piedra

13/04/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este jueves 13 de abril, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao condenó a 8 años y 7 meses al limpiaparabrisas identificado como Elmer Aníbal Cabrera Cerdán, junto a otro sujeto, que usaron una piedra para golpear las lunas del vehículo y robar a un conductora.

Por unanimidad, el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao, condenó a Elmer Aníbal Cabrera Cerdán de 47 años a 8 años 7 meses de pena privativa de la libertad efectiva. Esto por ser autor del delito contra el patrimonio-robo agravado, en modalidad de tentativa en agravio contra de una ciudadana de 42 años que transitaba con su vehículo.

El hombre escuchó su sentencia virtual bajo reja, y aceptó su culpabilidad que actuó con otro sujeto para robarle de la conductora en el Callao quien fue auxiliada por efectivos policiales y capturaron a los implicados que posteriormente fueron investigados.

Los hechos

En el comunicado no se especifica la fecha del suceso. No obstante,se detalla que la víctima transitaba con su vehículo entre la Av.Morales Duárez con la Av. Elmer Faucett, cuando Elmer Anibal Cabrera Cerdán, junto a otro sujeto no identificado que se desempeñaban como supuestos limpiaparabrisas golpearon la ventana del auto con un pañuelo porque ésta se negó a pagar 2 soles luego de su servicio.

El sujeto al recibir mencionado monto exigió a la agraviada más dinero, por lo que se asustó y logró darle un billete de 20 soles, no contento con ello, se dispuso a quitarle su reloj.

Tras ello, otro sujeto quien sería su cómplice se acercó a la unidad, y también golpeó el parabrisas del vehículo con una piedra envuelta en un pañuelo exigiendo más dinero, la mujer asustada logró dar 200 soles, retirándose del lugar. Para posteriormente dirigirse a un personal de tránsito para solicitar apoyo, por lo que pudieron arrestar a Cabrera Cerdán, quien en la audiencia de terminación anticipada aceptó los cargos.

Sentencia

La sentencia del Poder Judicial del Callao, fue integrada por los magistrados Armando Pablo Huertas Mogollón, Gino Paolo Delzo Livias y Juan Sánchez Córdova, quienes sentenciaron a 8 años y 7 meses de pena pervertida a Elmer Cabrera Cerdán.

Asimismo, el Colegiado le impuso el pago de S/500.00 soles como concepto de reparación civil a favor de la conductora agraviada.