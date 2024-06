¡Indignante! Denuncian que fiscal sentenciado por tocamientos indebidos a menor no registra orden de captura

19/06/2024 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, una madre de familia, cuya hija fue víctima de tocamientos indebidos por parte del fiscal de Prevención del Delito del departamento de Loreto, Raúl Humala, ha denunciado que el representante del Ministerio Público no registra pedido requisitoria (RQ), pese a la sentencia de prisión efectiva.

Captura internacional

Durante la entrevista con 'Exitosa Perú', la madre se mostró preocupada y exigió que se haga justicia para su pequeña hija asegurando que su agresor no presenta un pedido de requisitoria a nivel nacional y mucho menos una orden de captura internacional, ya que logró "huir a Madrid, España".

"Tengo entendido que el 31 de marzo del 2023 fue dada la orden de requisitoria a la PNP. La policía judicial me dijo que demoraría 15 días para que aparezca en el sistema, pero no aparece hasta la fecha. Es la policía quien lo tiene que subir. Esa es una de mis preocupaciones", señaló al periodista Manuel Rosas.

Asimismo, reveló que mantiene conversaciones con una abogada identificada como Mara Del Águila Ríos y le informó que no tiene requisitoria, pero no le brindan una fecha, lo que la mantiene más preocupada porque el fiscal denunciado porque "podría moverse y ponerse a buen recaudo a algún país que no tenga convenio con Perú".

Denunciado con licencia

Por otro lado, indicó que ante la denuncia que realizó en Exitosa, el Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) recién le hicieron caso y revisaron su expediente del caso. Sin embargo, en el día de la lectura de la audiencia no le permitieron ingresar, a pesar de la insistencia sin explicarles el motivo.

"Nos dijeron que la secretaria obstaculizó el ingreso porque no vio el pase", comentó la madre de la menor, quien habría sido víctima de tocamientos indebidos.

A su vez, hizo un llamado a la Junta de Fiscales para que destituyan de su cargo a Raúl Humala, ya que solo cuenta con una licencia sin goce de haber a pesar de la denuncia que tiene en su contra. Ante su reclamo, las autoridades de Iquitos, le indicaron que todo debía ser ordenado por la sede central de Lima.

"Que por favor se le destituya, qué vamos a esperar. Ni suspensión, tiene licencia sin goce de haber. Muy blandito fue el tratamiento que le hicieron. (...) En su momento solicitamos, pero no hay respuesta", comentó.

¿Tiene impunidad?

La madre de la menor alegó que aún mantiene la sospechas de que el funcionario público quede impune por su presunta cercanía a la presidenta Dina Boluarte, "hasta que no se haga justicia".

"Yo exijo que este señor pague su pena, su condena. El Estado peruano tiene que hacer todo lo posible para traerlo (al país) a ese señor (fiscal Raúl Humala", concluyó.

