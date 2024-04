Indulto de Alberto Fujimori: "Expresidente no volverá a prisión por mandato de la Corte IDH", afirma Elio Riera

En diálogo con Exitosa, el abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, descartó que el expresidente de la República vaya a volver a prisión por mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, el letrado indicó que el Estado peruano ha cumplido con revisar la legalidad del indulto del exmandatario y, tras ratificar su excarcelación, el órgano internacional "más no puede hacer".

En detalle, Elio Riera especificó que la Corte IDH no tiene dentro de sus competencias ordenar este tipo de medidas.

"Lo que ha dicho la Corte IDH es que se tiene que revisar el control de legalidad y para el Estado peruano ya se realizó. Más ya no puede hacer la Corte. El señor expresidente no va a volver a prisión por mandato de la Corte. Eso es algo equivocado. El Estado cumplió, brindó los descargos y presentó las justificaciones. Más no se puede hacer.", declaró para nuestro medio.