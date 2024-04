Indulto a Alberto Fujimori: Corte IDH responderá que informe de Perú "no le satisface", según abogado de IDL

En entrevista a Exitosa, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, adelantó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responderá que "no le satisface el informe de Perú", en el que defienden el indulto otorgado a Alberto Fujimori.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el letrado sostuvo que el organismo apuntará al presunto incumplimiento de "los estándares internacionales" por parte del Estado peruano.

"(La Corte IDH) va a decirle al Gobierno de Dina Boluarte: 'Tu respuesta no me satisface porque estás aludiendo al respeto de tu ordenamiento jurídico, pero yo te he dicho -como Corte IDH- que respetes los estándares internacionales'", dijo a nuestro medio.