Harvey Colchado no cumple ningún requisito para que pueda ser pasado a retiro, dice su abogado

En entrevista con Exitosa, el abogado de Harvey Colchado, Stefano Miranda, aseguró que su patrocinado no cumple ningún requisito para ser pasado a retiro, en el marco de las revelaciones del excomandante general de la PNP, Jorge Angulo, sobre la supuesta consulta del ministro del Interior, Víctor Torres.

Durante el programa Informamos y Opinamos con Karina Novoa, la defensa del mencionado coronel aseguró que el cuestionado jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) no incurriría en los precedentes establecidos por el TC. Incluso, afirmó que tendría potencial para convertirse en general.

En esa misma línea, abogado experto en temas policiales Stefano Miranda garantizó que Harvey Colchado cuenta con el respaldo del nuevo comandante general de la PNP, Víctor Zanabria.

No obstante, aseguró que la defensa del cuestionado coordinador general del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) permanece en alerta ante posibles nuevos procesos y señalamientos en su contra.

Como se recuerda, las palabras del abogado de Harvey Colchado han tenido lugar tras la revelación del excomandante general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Angulo, en un dominical.

Y es que el exdirector de la PNP dio a conocer que el ministro del Interior, Víctor Torres, le consultó si era posible pasar al retiro al coronel, pregunta ante la que asegura prefirió no responder.

"Me preguntó en una oportunidad si era posible pasar al retiro al coronel Colchado, sí me preguntó y me preguntó si conocía a un oficial coronel, que le decían 'Bica', yo solamente me quedé callado, y no respondí porque era un tema que es polémico y podría generar mucha polémica si podía o no pasar al retiro", reveló el domingo.