PJ ordena restituir a Delia Espinoza como fiscal de la Nación tras declarar fundada acción de amparo

El 9° Juzgado Constitucional del Poder Judicial ordenó la restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación. La acción de amparo que presentó la defensa de la magistrada fue declarada fundada y por tal motivo, deberá retomar sus funciones como máxima autoridad del Ministerio Público.

Se suspenden los procesos disciplinarios

Con esto, la suspensión de seis meses que pesaba sobre Espinoza Valenzuela queda anulada y tendrá que regresar al cargo del que fue sacado. En el expediente, se precisa que se dejan sin efectos el artículo 3° de la resolución N° 231-2025-JNJ del 12 de junio del 2025, emitida en el marco del Procedimiento Disciplinario N° 001-2024-JNJ.

Resolución que ordena restitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación.

El juez que declaró fundada la acción de amparo de la magistrada fue Juan Fidel Torres Tasso. Se dispone que se declare la vigencia del Acuerdo N° 6579-2024 de la Junta de Fiscales Supremos. Junto con Resolución N° 058-2024-MP-FN-JFS, se dispone que continúa en el cargo de fiscal de la Nación.

"Se dispone la Suspensión Provisional de los efectos del proceso administrativo disciplinario que se hubiere instaurado la Junta Nacional de Justicia contra la recurrente, Delia Milagros Espinoza Valenzuela, derivado de los actos de defensa por la inejecutabilidad y/o observaciones a la ejecución del referido artículo tercero de la Resolución Nro. 231-2025-JNJ, emitido en el marco del Procedimiento Disciplinario Nro. 001-2024-JNJ", dicta el tercer punto de la resolución.

JNJ tiene plazo para cumplir orden

En declaraciones para Exitosa, el abogado de Delia Espinoza, Luciano López, explicó detalles de la reposición de su patrocinada como fiscal de la Nación. Según precisó, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tiene cinco días para acatar la orden del Poder Judicial, y por ende dejar sin efecto su suspensión.

"Como es una medida cautelar, que se suspendan los provisionalmente los efectos de ambas cosas y la JNJ tiene cinco días como máximo para dejar sin efecto su decisión", sostuvo el letrado López.

Cabe recordar que Espinoza Valenzuela fue suspendida de su cargo de forma provisional el pasado 19 de setiembre por un plazo de seis meses. La medida se adoptó por no acatar la orden de la JNJ de restituir a Patricia Benavides en su mismo cargo.

