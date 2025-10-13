JNE: HOY vence el plazo para que altos funcionarios renuncien a sus cargos para postular en elecciones 2026

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Hoy, lunes 13 de octubre, es el último día para que los altos funcionarios renuncien a sus cargos para poder postular en las elecciones a llevarse a cabo el 2026, así lo establece el cronograma electoral del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Hasta HOY funcionarios podrán renunciar

La medida es respaldada por la Resolución N° 0110-2025-JNE, que establece cómo se deben dar las renuncias, así como las licencias sin goce de haber de otros funcionarios y trabajadores del Estado que pretendan participar del proceso electoral.

Cabe señalar, que esta fecha rige para los ministros, viceministros, gobernadores, vicegobernadores y alcaldes que tengan aspiraciones de postular a algún cargo de elección popular. En ese sentido, tienen que renunciar 6 meses antes de las elecciones a desarrollarse el 12 de abril del 2026.

En el caso de los ministros, la renuncia deberá ser presentada ante el presidente de la República. Actualmente no tenemos ministros ni premier, tras la vacancia a Dina Boluarte, pues José Jerí asumió la presidencia y aún no hay un gabinete juramentado.

En el caso de los gobernadores, la renuncia deberá ser presentada ante el consejo regional y el cargo deberá ser enviado al JNE mediante la Mesa de Partes Virtual, hasta el 20 de octubre. En este caso quien asume es el vicegobernador, pero si ambos renuncian, el consejo regional deberá elegir a quienes ejerzan dichas funciones.

En cuanto a los alcaldes, deberán renunciar ante el consejo municipal, el cargo deberá ser enviado al organismo electoral a través de Mesa de Partes Virtual. El procedimiento es similar al de los gobernadores, quien asume es el teniente alcalde, si este renuncia el consejo deberá elegir quien asuma.

Autoridades que renunciaron o confirmaron su renuncia

En medio de este contexto, Juan José Santiváñez, quien ejercía el liderazgo de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, presentó su renuncia ante la expresidenta Dina Boluarte, previo a su vacancia, indicando que tenía aspiraciones electorales.

La noche del último domingo 12 de octubre, el aún alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, confirmó que renunciará al cargo en horas de la tarde ante el consejo municipal. Aún no se sabe quien lo sucederá, pues depende si el teniente alcalde también se suma a la decisión.

Recientemente, tras la vacancia de Boluarte, César Sandoval renunció al Ministerio de Transportes y Comunicaciones agradeciendo por la oportunidad brindada, igualmente César Vásquez al Ministerio de Salud. Aunque no se ha confirmado si tienen aspiraciones políticas, ambos tomaron esta determinación un día antes de que se venza el plazo.