Tragedia en Pasamayito: Fiscalía inicia investigación contra conductor de camión repartidor de gas por accidente

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación abrió investigación contra el conductor del camión repartidor de gas que provocó un fatal accidente el último viernes, 15 de agosto, exactamente en Pasamayito, dejando a tres personas sin vida. Según se conoció, el chofer es investigado por el presunto delito de homicidio culposo.

Fiscalía de Lima Norte a cargo del caso

A través de su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el Ministerio Público (MP) brindó detalles de la disposición fiscal, emitida este sábado 16 de agosto. Al respecto, precisó que el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad de Lima Norte se encontrará a cargo del caso que, generó asombro en los vecinos del distrito de Comas.

"Fiscalía inicia investigación a conductor de camión repartidor de gas por accidente de tránsito que provocó la muerte de tres personas, en Pasamayito. El imputado, quien se encuentra internado con pronósticos reservados y bajo custodia policial, es investigado por el presunto delito de homicidio culposo", se lee en su publicación realizada este sábado, 16 de julio.

De tal modo, el conductor del camión que transportaba balones de gas, fue identificado como Rodolfo Arteaga y, según informó la Fiscalía, es investigado por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de tres personas, quienes fallecieron tras el despiste del camión en la vía de Pasamayito, ubicado en el distrito de Comas.

En tal sentido, se conoció que el imputado se encuentra internado en un nosocomio de la zona y permanece con pronósticos reservados. Además, Arteaga se encuentra bajo custodia de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Diligencias de ley

Cabe mencionar que, la Fiscalía dispuso que la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP reciba la declaración de familiares y testigos. Asimismo, deberán obtener el protocolo de necropsia, los registros de las cámaras de seguridad y las pericias realizadas en la escena del crimen.

También, se realizará el peritaje vehicular y el diagrama secuencial de accidente de tránsito, entre otras diligencias de ley para el esclarecimiento de los hechos, ocurridos el viernes 15 de agosto.

Según informaron, el fiscal adjunto provincial Jorge Luis Rodríguez Loarte, quien se encarga del caso, fue quien realizó el levantamiento de los cadáveres de las víctimas identificadas como Jherson, Edzon Ycho y Héctor Díaz. Contó con el trabajo de personal médico legista y peritos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional de Lima Norte.

