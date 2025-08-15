Delia Espinoza pide al Congreso reabrir denuncia contra Benavides: "No tiene base legal", señala abogado

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En entrevista con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, aseguró que la solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre pedir que el Congreso declare nulo el archivo de la denuncia constitucional contra su defendida no procedería.

"No tiene base legal"

En conversación con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, Peña destacó que nunca en la historia del Perú, ni con la Constitución antigua ni la nueva, no se ha desestimado un archivamiento de parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ni de la Comisión Permanente.

"La solicitud que se tiene no tiene base legal", declaró, señalando que el Parlamento no funciona como una Fiscalía ni como el Poder Judicial, sino que tiene un fuero político, por lo que las decisiones que se toman son netamente basados en esa temática.

El letrado fue claro y directo al mencionar que lo que está pidiendo Espinoza al Legislativo no existe en el reglamento. Recordó que la titular del Ministerio Público quiso enviar a Benavides a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) "no teniendo base legal para hacerlo".

"Además, tratando de inducir a que los otros fiscales supremos cometan delito. Para mi eso es sumamente grave", añadió.

Delia Espinoza solicitó autorizar nulidad de resolución de retorno de Patricia Benavides

El abogado Juan Peña comentó que el pasado jueves 14 de agosto, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en sesión de la Junta de Fiscales Supremos, impulsó una votación para que el Ministerio Público solicite la nulidad de la resolución de la JNJ que otorgaba el retorno de Patricia Benavides.

Peña resaltó que, pese al intento de Espinoza, su pedido no fue respaldado por ninguno de sus colegas, obteniendo únicamente su voto propio. En ese sentido, el letrado destacó que, aunque es viable esa opción, necesita un acuerdo de la Junta no de la titular del MP.

Durante su intervención, el experto en leyes manifestó que Delia Espinoza buscará presentar una serie de denuncias contra su patrocinada en cada uno de los casos en los que estaría vinculada. No obstante, el letrado aseguró que su defendida no forma parte de tales investigaciones.

De esta manera, se conoció que el abogado de Patricia Benavides, Juan Peña, aseguró que la solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, "no tiene sustento legal", sobre declarar nulo el archivamiento de la denuncia constitucional contra su patrocinada.