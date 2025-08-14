Santiváñez es citado al MP por presuntos audios con Junior Izquierdo: Peritaje se realizaría este 15 de agosto

14/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez entraría a peritaje de voz para determinar su participación en los audios que habría mantenido con el capitán PNP, Junior Izquierdo.

Juan José Santiváñez entra a peritaje de voz

Según un documento, firmado por la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el exministro del Interior debería acudir este viernes 15 de agosto a la Oficina de Peritajes del Ministerio Público para determinar su participación en los audios que el capitán Junior Izquierdo confirmo haber mantenido con él.

El peritaje de voz (o análisis forense de voz) es un procedimiento con fines judiciales que busca identificar y/o comparar la voz de una persona con grabaciones cuestionadas. En el documento se logra leer que se designaría a los peritos para que realicen la pericia Fonético - Acústicas Forenses de homologación de voz, para "determinar si una de las voces pertenece o no al investigado Juan José Santiváñez Antúnez".

El procedimiento de toma de muestra de voz por el que pasaría Santiváñez está programado para este viernes 15 de agosto a las 09:00 horas con el que, posteriormente, se comparará con el registro contenido en el dispositivo de grabación que tendría la Fiscalía. A la diligencia de muestra se convoca a Santiváñez, como investigado, y a su defensa técnica y otras partes.

Juan José Santiváñez es citado al Ministerio Público este 15 de agosto

Los presuntos audios entre el exministro del Interior y Culebra

El 21 de mayo del 2024 el entonces, recién nombrado ministro del Interior, Juan José Santiváñez habría mantenido una conversación junto al capitán PNP Junior Izquierdo en un chifa ubicado en la avenida Aviación en San Borja.

Tras declaración y muestra de los audios por parte de Izquierdo, se reveló que Santiváñez habría sido nombrado a cargo de la presidenta de la república, Dina Boluarte, con el propósito de desactivar la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

"A mí, Dina (Boluarte) me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso. Yo le he dicho: no puedo, no puedo. Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó: ¿usted puede desactivar la Diviac? Yo dije: sí", se escuchó en los audios revelados.

El actual, Jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, ahora a manos de Juan José Santiváñez tendrá que acercarse por disposición de la Fiscalía a pasar por una prueba de peritaje de voz para determinar su participación en los audios que habría mantenido con Junior Izquierdo.