Atentado en Trujillo: Fiscalía inicia investigación por explosión que dejó heridos y viviendas destrozadas

16/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Ministerio Público inició investigación preliminar contra quienes resulten responsables de la explosión registrada la noche del último 14 de agosto, en el frontis de un inmueble ubicado en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo.

Fiscalía inicia investigación tras atentado en Trujillo

Cuando todos se encontraban listos para descansar en sus respectivas viviendas, alrededor de las 10:10 p.m. del último jueves, un estruendo ensordecedor rompió la calma en la avenida Perú, en la 'Ciudad de la Eterna Primavera'. Las autoridades detallaron que el caos se debió a la detonación de un potente artefacto explosivo en uno de los inmuebles, que provocó daños estructurales en más de veinte viviendas y dejó al menos tres personas heridas, así como cortes de electricidad en la zona.

Ante la emergencia, a través de un comunicado, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo anunció que iniciaron con las investigaciones preliminares correspondientes contra aquellas personas que resulten responsables del siniestro. La fiscal provincial Martha Rosales Echevarría dispuso que personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) realice las diligencias en coordinación con su despacho.

"Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de extorsión agravada, tras explosión ocurrida en el frontis de un inmueble en Trujillo, que generó daños materiales a locales comerciales", se lee en el post compartido en su cuenta de X.

Entre las diligencias policiales respectivas, se recaba imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, la constatación de los daños producidos a las viviendas, y la inspección técnico-criminalística, con la intención de realizar la detección y traslado de toda muestra relevante para las pesquisas.

Recogen testimonios de testigos del atentado

Asimismo, la Fiscalía detalla que reciben la declaración de testigos, propietario y/o posesionario del inmueble dañado y de otros agraviados que ayuden a esclarecer los hechos. También vienen realizando la pericia a los restos de explosivos encontrados, entre otros actos de investigación urgentes e inaplazables.

Intervienen a 3 presuntos implicados

Tras la llegada del ministro del Interior, Carlos Malaver, y visita a la zona afectada por la detonación de un explosivo en la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo, las autoridades de La Libertad y policiales brindaron una conferencia de prensa con más detalles al haber transcurrido varias horas del atentado.

El jefe de la Región Policial de La Libertad, el general Guillermo Llerena, dio a conocer que alrededor de las 9:00 a.m. de ayer, 15 de agosto, se detuvieron a tres sujetos como sospechosos del atentado: dos menores de edad y un adulto. Según detalló, la captura se logró gracias a la coordinación con los familiares Sergio Bolaños, hijo de la dueña del inmueble en donde colocaron los explosivos.

" A las 9 de la mañana ha habido una captura de dos menores de edad y un adulto en la zona de Alto Trujillo. En este momento se vienen haciendo las indagaciones e investigaciones, porque se les ha encontrado emulsión, la que fue utilizada para este atentado, se les ha encontrado notas y algunos stickers y se está procediendo a la investigación.", informó.

Como se recuerda, la hipótesis de las autoridades policiales sobre el atentado está una presunta disputa entre organizaciones criminales: "Los Pulpos, una nueva facción denominada Los Pepes, así como también La Jauría".

