Madre de Sada Goray asegura que su hija "omitió cosas, pero no mintió" porque "no era su responsabilidad decirlas"

La madre de Sada Goray, Victoria Chong, aseguró que su hija "omitió cosas, pero no mintió", argumentando que no era responsabilidad de la empresaria decirlas.

En entrevista para Punto Final, Chong aseveró que la acusada no brindó información falsa en sus declaraciones ante la Fiscalía de la Nación sobre los presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Vivienda.

"Creo en Marita Barreto (coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder), creo en ella porque dijo que iba a proteger a mi hija. Pero esas personas no son bebés, la Fiscalía ha tenido que llamar a esas personas. Mi hija ha omitido cosas, pero no ha mentido porque no era su responsabilidad decirlas. Ella ha omitido esa información, pero no era su información", declaró para el medio local.