Odebrecht: Poder Judicial dispone que 5 empresas del grupo brasileño pasen a etapa de juicio oral

El Poder Judicial (PJ) dispuso que cinco empresas de Odebrecht pasen a etapa de juicio oral como "terceros civiles responsables", por el delito de lavado de activos, en el marco del 'Caso Interoceánica'.

El Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, anunció dicha medida este lunes 29 de mayo, a través de un comunicado. Por consiguiente, (PJ) determinó que dichos organismos accedan a la etapa más importante del procedimiento judicial.

Las compañías en mención serían la Constructora Norberto Odebrecht sucursal Perú; Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.; Constructora Norberto Odebrecht S.A. (matriz); Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 y Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3.

Como se sabe, el controvertido caso engloba a múltiples personalidades de la política peruana entre quienes se encuentran los expresidentes de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Alejandro Toledo.

Este último se encuentra recluido en el penal Barbadillo, por 18 meses de prisión preventiva, debido a la construcción de la 'Ruta Interoceánica Sur' que conecta Perú con Brasil, a través de la Amazonía. Al parecer, durante su mandato, favoreció la contratación de Odebrecht para la obra a cambio de 35 millones de dólares.

En ese sentido, el exjefe de Estado apuntó a la Fiscalía, hace algunas semanas atrás, que PPK llevó a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata a Palacio de Gobierno, cuando este se desempeñaba como ministro de Economía.

Frente a esta versión, el exlíder del partido Peruanos Por el Kambio, corroboró las declaraciones de Toledo Manrique, pero alejó cualquier tipo de consenso ilícito en dicha reunión en la sala Grau.

"El señor Toledo no me ha involucrado. Ha dicho que él piensa que yo coordiné junto a su secretario general en Palacio, eso ocurrió hace 20 años, yo no lo voy a discutir. La verdad que no lo recuerdo muy bien (la reunión), pero creo que fue en la sala Grau esa parte si recuerdo", dijo.