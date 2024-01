¿Tony Rosado en la impunidad? Investigación por desvestir a joven en concierto habría quedado en el olvido

El reconocido cantante de cumbia Tony Rosado ha sido objeto de indignación tras protagonizar un vergonzoso incidente durante un concierto en la región de Madre de Dios. Desnudó y tocó sin consentimiento a una mujer del público, generando una investigación por parte de la Fiscalía que, a pesar de las pruebas, parece haber quedado en la nada.

En 2023, durante un concierto en el club El Bosque de Puerto Maldonado, Tony Rosado incentivó a una mujer del público a desnudarse a cambio de cervezas. La situación escaló cuando, al aceptar 'el reto', la joven subió al escenario y, tras quitarse la ropa interior, fue despojada de su vestido por el cantante frente al público.

La Fiscalía Provincial Mixta de Mazuco inició una investigación contra Tony Rosado por agresiones y tocamientos sin consentimiento. A pesar de las imágenes difundidas y las disculpas del cantante, este justificó su acción argumentando desconocimiento de las costumbres locales y aludiendo a la prostitución en Puerto Maldonado.