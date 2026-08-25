Karol G envía EMOTIVO mensaje a Colombia por el terremoto y dona millonaria suma

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la emergencia en Colombia por el terremoto de magnitud 7.4, diversas figuras del medio artístico se han sumado en ayudar a los afectados. Según la reciente información difundida, la cantante Karol G se pronunció sobre el tema e hizo un importante donativo a través de una millonaria suma de dinero.

Karol G se pronuncia ante temblor en Colombia

La cantante colombiana Karol G participó vía streaming en el concierto "Voces por la Vida", envió un mensaje de apoyo a Colombia estando lejos por compromisos laborales relacionados a su gira internacional.

A través de sus declaraciones, deja en claro su sentir por el dificil momento a causa del terremoto de magnitud 7.4 que se reportó en el país extranjero el pasado 10 de agosto y tuvo como epicentro Chocó.

Como parte de su mensaje, la intérprete expresó su preocupación y frustración ante la difícil situación que atraviesa Colombia y aseguró que, aunque se encuentra lejos, se siente mal por no poder acompañar a su gente en momentos como este.

"Han sido días super difíciles de ver cómo nuestra gente está pasando por una situación y nos sentimos frustrados y se siente egoísta dormir, se siente mal estar lejos para momentos como estos demostramos quiénes somos y de qué estamos hechos los colombianos. A Colombia la levantamos juntos cuando sea, como sea y lo que haya que hacer", expresó la cantante.

El discurso dado por la cantante Karol G se dio en el concierto "Voces por la vida" realizado el domingo 23 de agosto en Bogotá con el objetivo de recaudar para las personas y comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 reportado el pasado 10 de agosto.

Millonario donativo para Colombia ante el sismo reportado de magnitud 7.4

Aunque la cantante no pudo estar presente en el concierto benéfico por su agenda de conciertos programada con el tour "Viajando por el mundo", la intérprete de "Mañana será bonito" se conectó por un enlace en vivo desde California, Estados Unidos. Asimismo, la fundación de la artista se unió a la causa con un aporte de US$ 1,2 millones en favor de los damnificados.

Finalmente, el emotivo mensaje de Karol G luego del terremoto de magnitud 7.4 reportado en Colombia y su donativo millonario, se suma a la lista de figuras del medio artístico que ayudan al país extranjero en este difícil momento para los miles de afectados por la emergencia.