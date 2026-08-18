Conferencia Episcopal Peruana presenta la oración oficial por la visita del Papa León XIV al país

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Conferencia Episcopal Peruana presentó la oración oficial por la visita del papa León XIV, quien estará presente en el país del 11 al 17 de noviembre. Recordemos que el Santo Padre estará presente en Lima, Callao, Pucallpa, Cusco y Chiclayo.

Episcopado peruano presenta oración por la visita del papa León XIV

Monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y Obispo Lurín, fue el encargado de dar a conocer esta oración y acompañó la ceremonia con un mensaje en el que resaltó el significado de la presencia del sumo pontífice en territorio nacional.

"Recibimos con inmensa alegría la Visita Apostólica de su santidad porque su presencia entre nosotros será un verdadero regalo para nuestro pueblo y una oportunidad paar renovar nuestra fe, foratlecer la esperanza y caminar unidos como Iglesia al servicio del Evangelio", expresó.

Vale señalar que el Episcopado nacional destaca que la llegada de León XIV representa un tiempo de gracia debido a que considera que él se ha mantenido cercano a la realidad peruana por años gracias a su labor pastoral llevada a cabo en el país y porque asumió la vicepresidencia de la institución católica.

Oración por la visita del papa León XIV al Perú

¿Qué se manifiesta a través de esta oración por la visita del papa León XIV?

Esta petición religiosa incorpora uno de los principales mensajes que Robert Prevost ha manifestado al mundo desde el inicio de su pontificado el cual se refiere a su anhelo de una paz "desarmada y desarmante".

De igual manera, en el rezo se encomienda la visita apostólica a Santa María, Madre de la Iglesia, Santo Toribio de Mogrovejo, y a santos peruanos. Además, pide que la presencia del máximo representante de la Iglesia católica en el mundo tenga como propósito que todo el Perú se pueda renovar en la esperanza y en la paz.

Recordemos que, la semana pasada el actual Gobierno declaró de interés nacional la visita que realizará el papa León XIV al país. La iniciativa fue presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y decidida durante una sesión ordinaria del Consejo de Ministros liderada por la presidenta Keiko Fujimori.

A poco más de dos meses de la visita que el papa León XIV realizará al Perú del 11 al 17 de noviembre, Conferencia Episcopal Peruana presentó la oración oficial porsu presencia en el país en donde estará en Lima, Callao, Pucallpa, Cusco y Chiclayo.