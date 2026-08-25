Estados Unidos en alerta: Servicio Secreto mantiene vigilancia ante amenaza a hijo de Donald Trump desde Irán

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Nueva tensión. Irán habría amenazado a Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, a través de la señal de su televisión pública en la que inclusive ofrecería 10 millones de dólares por él lo que ha alarmado al Servicio Secreto de EE.UU.

¿Irán amenazó al hijo menor de Donald Trump?: esto se sabe

Los medios iraníes han difundido un video en el que muestran que el primogénito del presidente norteamericano estaría bajo su atenta mirada asegurando seguir sus pasos y sosteniendo que se encuentra "totalmente vigilado".

De acuerdo al medio Euronews, entre los datos más relevantes que tendrían acerca de Barron Trump, sería información sobre su universidad, sus vehículos de escolta y el dispositivo del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Las imágenes del material audiovisual que han sido difundidas por prensa vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní y emitidas en el Canal 3 de la televisión estatal lleva por título: "¿Dónde y cómo deberíamos matar a Barron Trump?".

Además, se sostiene que "una chica" habría logrado sortear la protección que tiene el joven de 20 años por parte del Servicio Secreto y que habría entregado información a los responsables del programa.

Se añade también que el hijo del inquilino de la Casa Blanca sostendría comunicación de manera privada a través de voz y mensajes de texto mediante Xbox, al margen de su equipo de seguridad. Al respecto, vale señalar que, Euronews no ha podido verificar esas expresiones.

Recordemos que un video similar se transmitió en julio del presente año por la agencia de noticias Tasnim, que guarda relación con la Guardia Revolucionaria el cual se denominó: "¿Dónde y cómo es accesible Melania Trump?", en el que se detallaba sus movimientos en New York y señalaba supuestas vulnerabilidades en su seguridad.

Servicio Secreto de Estados Unidos se encuentra en vigilancia

En medio de este escenario, CNN informó que el Servicio Secreto de Estados Unidos está al tanto de una amenaza a Barron Trump. En comunicación con el citado medio Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto, señaló que la institución estatal se encuentra "al tanto del video e investiga cualquier cosa que pueda percibirse con una amenaza contra las personas bajo nuestra protección".

Mediante un video, la TV estatal de Irán habría amenazado a Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos Donald Trump, e inclusive habría solicitado una recompensa de 10 millones de dólares por él. Por este motivo, el Servicio Secreto de EE.UU. se encuentra en constante vigilancia.