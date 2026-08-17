Donald Trump amenaza con bombardear Omán si interfiere en negociaciones con Irán: "Sin piedad"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente norteamericano Donald Trump amenazó con bombardear Omán si interfiere en las negociones entre Estados Unidos e Irán. Además afirmó que Washington está en contacto en directo con funcionarios del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Donal Trump amenaza con bombardear Omán

En una entrevista concedida a Fox News, el mandatario republicano realizó dicho comentario. Ello, mientras el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán estaba a punto de expirar este lunes, 17 de agosto.

"Si Omán se interpone, los bombardearemos sin piedad", declaró el jefe de Estado al ser consultado sobre el papel de Omán en las negociaciones que involucran la administración iraní y el estrecho de Ormuz.

Hay que señalar que Irán anunció el último sábado que había llegado a un acuerdo con Omán sobre un mapa de rutas marítimas para uno de los canales de transporte de petróleo más transitados del mundo luego de semanas de negociaciones técnicas.

Los esfuerzos diplomáticos para establecer un nuevo acuerdo de paz que resuelva este conflicto, que viene de varios meses atrás, entre Estados Unidos e Irán apenas han dado señales de estar cerca de un avance significativo. El acuerdo marco fue firmado en junio, pero se derrumbó en la práctica tras una serie de ataques a barcos en el estrecho de Ormuz.

BREAKING: President Trump tells @TreyYingst he's in "no hurry" as a backchannel with Iranian Revolutionary Guard officials remains open despite Tehran's public defiance.



Trump says Iran is dying and playing its hand like a good poker player, projecting strength publicly while... pic.twitter.com/zCuxVTXSdd — Fox News (@FoxNews) August 17, 2026

"La bandera blanca de rendición"

En otro momento del diálogo, Donald Trump señaló que Irán debería de izar una "bandera blanca de rendición" y "rendirse" ante la situación en la que se encuentra debido a la guerra. "Son buenos jugadores de póker, pero se están muriendo", enfatizó.

Además, dio a conocer que tienen un canal de comunicación extraoficial con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a través del cual se contactan con funcionarios de la poderosa rama de las fuerzas armadas iraníes.

Respecto a Gaza, el inquilino de la Casa Blanca subrayó que los israelíes "no deberían atacar Gaza" debido a que sostuvo que "Hamás acordó deponer las armas". "Tenemos un canal diferente con Hamás, y en última instancia, están entregando sus armas", acotó.

Recordemos que, las declaraciones de Trump se producen mientras Washington avanza en sus esfuerzos por implementar el plan de paz de Trump para Gaza, que incluye el desarme de Hamás y la retirada militar de Israel del enclave.

Durante una entrevista con la cadena Fox News, el presidente norteamericano Donald Trump amenazó con bombardear Omán si interfire en las negociaciones con Irán. Subrayó que este probable ataque sería "sin piedad".