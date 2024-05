¡Increíble! Hombre embaraza a cinco mujeres y realiza Baby Shower en conjunto

¡El poder de las redes sociales nunca deja de sorprender! En esta ocasión, una historia digna de una película de Hollywood ha capturado la atención de millones en TikTok. El rapero conocido como Zeddy Will ha protagonizado un emotivo Baby Shower para celebrar el próximo nacimiento de los hijos que espera con cinco mujeres diferentes.

La revelación de esta conmovedora historia provino de Lizzy Ashleigh. Contrario a lo que podría esperarse, los videos compartidos en TikTok muestran un ambiente de camaradería y armonía entre las mujeres durante la fiesta.

Incluso, la invitación al Baby Shower presentaba una foto del rapero junto a las cinco mujeres embarazadas, destacando la singularidad de la situación.

"When your Baby Daddy got other girls pregnant at the same time! (Cuando el papá de tu bebé tienes otras chicas embarazadas al mismo tiempo)", se lee en la publicación.