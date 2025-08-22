Israel niega hambruna en la Franja de Gaza luego que la ONU lo oficializara

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU, declaró que Gaza se encuentra oficialmente en la hambruna. Este hecho se da luego que expertos advirtieran que 500,000 personas se encontraban en una situación catastrófica. A pesar de esto, Israel niega que exista tal desastre.

Comunicado de la ONU

Por medio de un comunicado en su cuenta oficial la organización internacional, confirmó que la Franja de Gaza pasa por una hambruna provocada por la guerra que existe con Israel. Se estima que más de medio millón de ciudadanos palestinos se encuentran en condiciones deplorables que simbolizan la miseria que la guerra trae consigo.

"Se confirma la existencia de una hambruna en la gobernación de Gaza, con pruebas razonables. Tras 22 meses de conflicto incesante, más de medio millón de personas en condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte" indicó

BREAKING: #Famine, with reasonable evidence, is confirmed in #Gaza Governorate.



After 22 months of relentless conflict, over half a million people in Gaza are facing catastrophic conditions characterised by starvation, destitution and death.https://t.co/rpwSjtMSwd — United Nations Geneva (@UNGeneva) August 22, 2025

Israel niega hambruna en Gaza

Por otro lado, a pesar que la Organización de las Naciones Unidas indicara que la hambruna es una realidad en la ciudad de Palestina, el Primer Ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tildó de ser una mentira.

"Israel no tiene una política de hambruna. Israel tiene una política de prevención de la hambruna. Desde el comienzo de la guerra, Israel ha permitido la entrada de 2 millones de toneladas de ayuda en la Franja de Gaza, más de una tonelada de ayuda por persona", señaló Netanyahu.

Asimismo, tras una larga sucesión de mensajes en su cuenta oficial de X, aseguró que se trataría de una maniobra orquestada por la organización Hamás. Estos datos contrastan con los de la ONU y el Gobierno de Palestina.

"Al igual que todos los informes anteriores del IPC, este ignora los esfuerzos humanitarios de Israel y el robo sistemático de Hamás. Hamás roba la ayuda para financiar su maquinaria bélica", resaltó el Primer Ministro de Israel.

The IPC report is an outright lie.



Israel does not have a policy of starvation. Israel has a policy of preventing starvation.



Since the beginning of the war Israel has enabled 2 million tons of aid to enter the Gaza Strip, over one ton of aid per person. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 22, 2025

Un llamado de alto al fuego

En ese sentido, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, señaló que esta crisis es una provocada por la mano del hombre. Además recordó a Israel que tiene obligaciones indiscutibles en virtud del derecho internacional, pidiendo un alto al fuego.

"Justo cuando parece que ya no hay palabras para describir el infierno que se vive en Gaza, se suma una más: "hambruna". Esto no es un misterio, es una catástrofe provocada por el ser humano, una acusación moral y un fracaso de la humanidad misma", indicó la ONU.

Just when it seems there are no words left to describe the living hell in Gaza, a new one has been added: "famine".



This is not a mystery — it is a man-made disaster, a moral indictment and a failure of humanity itself. Famine is not only about food; it is the deliberate... pic.twitter.com/1MYaxhJl4Z — António Guterres (@antonioguterres) August 22, 2025

Por lo tanto, Israel rechazó que la ONU denominara en hambruna a la Franja de Gaza afirmando que no son más que tácticas de Hamás para poder desviar la atención. Asimismo, tildó de ser un robo sistemático para poder financiar la maquinaria bélica del grupo terrorista.