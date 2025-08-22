RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Tecnología
Protege tu seguridad en línea

Estas son las aplicaciones que debes desinstalar YA de tu celular para prevenir un ciberataque

El uso de un VPN puede ser de utilidad para acceder a contenidos de otro país o para proteger tu privacidad. Sin embargo, hay algunos que podrían facilitar la entrada de atacantes a cuentas bancarias e información personal, conoce cuáles en la siguiente nota.

Alerta: retira estas aplicaciones de tus dispositivos (Fuente: Difusión)

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

¿Qué es un VPN?

Una VPN, o Red Privada Virtual, es una conexión segura y cifrada que permite enlazar a los usuarios a redes privadas de forma remota, ocultando su dirección IP y protegiendo sus datos. Para entenderlo de una forma más simple, puede entenderse como un túnel secreto en internet para navegar a través de internet sin que cualquiera pueda mirar lo que haces, ni siquiera tu proveedor de internet. 

Además, con un VPN tus datos van cifrados y podría servir como una formar de conectarte desde otro lugar del mundo, porque se usa la dirección del VPN y no la tuya, en concreto, cambia tu ubicación virtual. Para conectarse a uno, puedes usar una aplicación, configurando manualmente tu dispositivo o instalar directamente el VPN del servicio.

Muchas personas buscan a los VPN para obtener estos beneficios, sin embargo, hay muchos de ellos que estarían perjudicando tu seguridad en el ciberespacio con la promesa de ofrecer un servicio 'gratis e ilimitado'. 

¿Cuáles debo de eliminar de mi dispositivo? 

La firma Kaspersky, reconocida en el ámbito de la ciberseguridad, identificó recientemente seis aplicaciones de VPN que no serían legítimas y transformarían el dispositivo en un servidor PROXY, de modo que la información que transita por el teléfono estaría libre para el ataque de ciberdelincuentes.

Al instalarlos, los delincuentes pueden acceder a información privada como datos personales y cuentas bancarias de los usuarios. Las aplicaciones identificada como fraudulentas son las siguientes:

  • MaskVPN
  • DewVPN
  • PaladinVPN
  • ProxyGate
  • ShieldVPN
  • ShineVPN

Al acceder a través de estas VPN falsas, los ciberdelincuentes aparentan encriptar los datos y ocultar la ubicación, pero no lo hacen. En realidad, usan la conexión como puente para que los criminales recopilen información sensible y actúen ilícitamente en nombre del usuario

Además de usar VPN fraudulentos, otros factores que aumentan el riesgo de un ciberataque están: el uso de enlaces peligrosos, el uso de contraseñas débiles, descargar archivos de origen desconocido, exposición excesiva en redes sociales, conectarse a redes públicas que carecen de protección mínima, usar dispositivos desconocidos y una falta de protección en caso de robo del dispositivo que facilitan el acceso total al terminal perdido o robado.

Al momento de usar aplicaciones de VPN hay que asegurarse que estos o sean de pago y no confiar necesariamente en todos las redes que son gratuitos y ofrecen el servicio de forma gratuita e ilimitada. Al mismo tiempo es importante proteger adecuadamente nuestros dispositivos para evitar los ciberataques

