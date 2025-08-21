Terremoto de magnitud 7.6 sacude el sur de Chile y activa amenaza de tsunami

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Durante la madrugada de este viernes 22 de agosto, un sismo de magnitud 7.6 se sintió entre el territorio argentino de Tierra del Fuego y la Antártida. A continuación, entérate los detalles en la presente nota y si tiene implicancia o no en el litoral peruano.

Fuerte movimiento telúrico

De acuerdo con el reporte oficial del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el movimiento telúrico se registró en la madrugada del viernes 22 de agosto, a las 9:16 p. m. del jueves 21, (hora peruana) y tuvo una profundidad de 10 kilómetros en el pasaje de Drake, mar que hay entre América del Sur y la Antártida.

Notable quake, preliminary info: M 7.5 - Drake Passage https://t.co/jUBsyDIjn7 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 22, 2025

De inmediato, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile advirtió el riesgo de tsunami en el extremo sur del país, confirmándose con el pasar de los minutos con la declaratoria de alerta de "Estado de Precaución" emitida por la autoridad local.

En ese contexto, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) ordenó a la población costera "a abandonar las zonas de playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio antártico nacional".

🔴 ¡ATENCIÓN!#SHOA ha establecido Estado de Precaución para el territorio antártico.



En atención a lo anterior, #SENAPRED solicita abandonar zona de playa en #TerritorioAntártico.



Para reforzar el proceso de alerta en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED... pic.twitter.com/ywE42isgBV — SENAPRED (@Senapred) August 22, 2025

Implicancias en el Perú

Con referente a alguna consecuencia en el litoral peruano, desde la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indicaron que el sismo "no genera tsunami" para las costas de nuestro país. No obstante, están "intensificando la vigilancia".

#ÚltimoSismo

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 35-2025-1

CARACTERÍSTICAS DE EVENTO SÍSMICO 522 KM NNE OF PALMER STATION, ANTARTIC pic.twitter.com/FbRHviqc1s — Hidrografía Perú (@DHN_peru) August 22, 2025

¿Cómo actuar ante un sismo?

Es importante destacar que nuestro país se ubica sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona que concentra el 85 % de actividad sísmica y volcánica en el mundo. Esto ocasiona que los temblores sean recurrentes en el Perú. A continuación, siga estas recomendaciones en caso se produzca un sismo en su región:

Mantenga la calma .

. Aléjese de ventanas y objetos que puedan caerse debido al movimiento telúrico.

que puedan caerse debido al movimiento telúrico. Si no puede llegar de manera rápida a la salida más cercana que hay donde te encuentras, busque un espacio seguro .

que hay donde te encuentras, busque un . No llame por teléfono. La línea suele saturarse, por lo que es mejor enviar un mensaje de texto para informar que estás a buen recaudo.

Ten lista tu mochila de emergencia

Frente a estas circunstancias, también se recomienda tener a la mano una mochila de emergencia, la cual debería contar con implementos que necesiten los miembros del hogar. Aquí te sugerimos algunos insumos que son indispensables:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Si en caso se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como: biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Tras el sismo ocurrido muy cerca de la Antártida, es importante tener en cuenta estas recomendaciones, a fin de protegernos a nosotros mismos y también a quienes nos rodean en casa o en el trabajo.