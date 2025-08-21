Helicóptero de la policía de Colombia fue derribado por disidentes de las FARC, dejando ocho fallecidos

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En la mañana de este jueves 21 de agosto, un helicóptero de la policía de Colombia fue derribado en el departamento de Antioquía por un dron. El ataque a la aeronave causó la muerte de los ocho efectivos y dejó a ocho, así lo confirmó el presidente Gustavo Petro, quien además señaló que disidentes de las FARC serían los responsables.

Frente 36 del EMC sería el autor

Los hechos se registraron en la vereda Los Toros, en jurisdicción de Amalfi, en el departamento noroccidental colombiano. Las versiones oficiales señalan que un elemento aéreo no tripulado, interceptó al helicóptero Black Hawk UH60 que realizaba un patrullaje para detectar cultivos de drogas.

Sobre esto, el mismo mandatario de Colombia confirmó el fallecimiento de los policías que iban a bordo, así como el de los heridos. Petro agregó que se trató de un ataque del Frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), facción que de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz con el gobierno en 2016.

"Tenemos la lamentable noticia de ocho miembros de la policía muertos y 8 heridos, en el helicóptero cuya misión era llevar personal para erradicación de cultivos de hoja de coca en Amalfi. La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del EMC", manifestó el jefe de gobierno.

El equipo sobreviviente que formaba parte de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, fue rescatada y conducida a centros de salud. El reporte de la Policía de Antioquía confirmó que el estado de los supervivientes fueron estabilizados.

Gobierno colombiano condena ataque

Desde la Policía Nacional de Colombia, hasta el Ejército, la Armada o algunos ministros de Estado, condenaron el atentado que sufrió el helicóptero policial. En honor a los caídos se rendirá un minuto de silencio en todas las ceremonias oficiales que se realicen en los próximos días.

"Con un minuto de silencio honramos la memoria de nuestros compañeros fallecidos en el cumplimiento de su deber en Amalfi, Antioquia. Los policías de Colombia nos unimos con un abrazo solidario a sus respetadas familias", manifiesta la publicación de la policía colombiana.

De esta manera, la guerra que enfrenta la Policía de Colombia contra los disidentes de las FARC sigue dejando víctimas mortales. Esta vez fueron ocho efectivos, que perecieron tras el derribo de un helicóptero Black Hawk. A su turno, Gustavo Petro señaló como los autores al Frente 36 EMC, disidentes de las FARC.