Mujer que fue ampayada con Gustavo Salcedo envía contundente mensaje en medio de separación con Maju Mantilla

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gran sorpresa causó, la noche del último miércoles 20 de agosto, un comunicado publicado por Gustavo Salcedo, en el que anunciaba el fin de su matrimonio con la exreina de belleza Maju Mantilla. Luego de ello, Mariana de la Vega, mujer con la que fue ampayado el empresario entrando a un hotel hace dos años, reapareció en redes sociales para lanzar un contundente mensaje en medio de esta ruptura amorosa.

El inesperado anuncio de Gustavo Salcedo

La noche del último miércoles 20 de agosto, Gustavo Salcedo decidió hacer pública la ruptura de su matrimonio con Maju Mantilla, con un comunicado en redes sociales. En dicha misiva, publicada en su cuenta oficial de Instagram, el deportista reveló que su relación con la conductora de televisión llegó a su fin luego de una conciliación firmada por ambas partes.

En dicho texto, Salcedo sostuvo que en medio de esta decisión de acabar su vínculo matrimonial con Maju, exisitieron "todo tipo de emociones procesadas". Además le agradeció ex Miss Mundo, el tiempo que compartieron juntos y en el que también hubo aprendizajes. Asimismo, dejó en claro que ambos serán buenos padres para sus hijos.

En medio de esta separación inesperada, apareció Mariana de la Vega, joven con la que Gustavo Salcedo fue captada entrando al Hotel Westin, en julio del 2023, pese a que en un inicio ambos desmintieron que hubo algo más que un entrenamiento, una reciente publicación de la joven deja un sinfín de dudas sobre ello.

¿Qué decía la publicación de Mariana de la Vega?

Mariana de la Vega recurrió a su cuenta oficial de Instagram para publicar un mensaje que llamó la atención de muchos que dejó entrever se trataría de una indirecta, más aún porque lo emitió en medio de la ruptura amorosa de Salcedo y Mantilla. Cabe resaltar, que la publicación luego fue eliminada.

"¿Qué les enseñamos a un niño cuando le decimos 'algo está mal' pero nosotros mismos lo hacemos?", se lee en la publicación de la joven.

Cabe resaltar, que Mariana de la Vega cobró fama a raíz de ser ampayada con Gustavo Salcedo por las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' . Ahí se reveló que ella lleva un estilo de vida 'hippie' y que le gusta tomarse fotos con poca ropa.

Publicación de Mariana de la Vega

De esta manera, en medio del anuncio del fin del matrimonio de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, Mariana de la Vega, mujer con la que el empresario fue ampayado hace dos años entrando en un hotel, reapareció en redes sociales para publicar un contundente mensaje.