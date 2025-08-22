Donald Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 se dará en Washington

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunciaron en conjunto los detalles del sorteo que precisará los grupos del certamen.

Fecha del sorteo

El evento que dará inicio al sorteo de grupos del Mundial será el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC, a partir de las 12 horas (local). Donald Trump hizo el anuncio desde el Despacho Oval junto al presidente de la FIFA.

"Se realizará el sorteo en el Kennedy Center, algunas personas hablan del Trump-Kennedy Center. Pero no estamos preparados para eso todavía. Aquí en Washington es un gran honor recibir este evento global y a esta gente maravillosa, a estos increíbles atletas, los mejores del mundo, al centro cultural de la capital de la nación", declaró el mandatario de Estados Unidos.

Donald Trump anuncia que el sorteo de grupos del Mundial será en el Kennedy Center de Washington DC el 5 de diciembre. pic.twitter.com/zRaX8J9hB5 — Alberto Lati (@albertolati) August 22, 2025

La 23° edición de la copa del mundo se realizará el jueves 11 de junio del 2026. El partido que inaugurará dicho evento será en el Estadio Azteca de México DC y finalizará el domingo 19 de julio de ese mismo año, que se llevará a cabo en el MetLife Stadium de Nueva York.

Luego de la ampliación de 32 a 48 clasificados, el torneo estará compuesto por 104 encuentros. Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno donde los dos primeros que encabecen la lista serán clasificados directo a 16avos de final y los 8 mejores terceros los acompañarán.

La nación con mayor cantidad de sedes

El gigante de América contará con la mayor cantidad de sedes las cuales son: La Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Nueva York, Seattle, Nueva Jersey y Miami.

Asimismo, aquí nombraremos los estadios que contará el Mundial 2026:

Toronto Stadium

BC Place Vancouver

Estadio Azteca

Estadio Guadalajara

Estadio Monterrey

Kansas City Stadium

Atlanta Stadium

Boston Stadium

Los Angeles Stadium

Miami Stadium

New York /New Jersey Stadium

Philadelphia Stadium

San Francisco Bay Area Stadium

Seatle Stadium

En ese sentido la Copa Mundial 2026, coorganizada por Estados Unidos, Canadá y México, será la primera con 48 equipos y contará con 104 partidos. Canadá albergará 13 juegos que incluirán 10 de la fase de grupos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Estados Unidos será anfitrión por segunda vez en su historia de la Copa del Mundo tras su primera vez en 1994. En ese entonces el sorteo se realizó en el Centro de Convenciones de Las Vegas teniendo a Dick Clark como presentador del evento, además grandes personalidades como James Brown, Rod Stewart y Stevie Wonder participaron de la ocasión.