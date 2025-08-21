Gobierno de Estados Unidos advierte a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por graves riesgos

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Estados Unidos y Venezuela viven los días más tensos de toda la historia de sus relaciones diplomáticas luego que el gobierno norteamericano despliegue una flota de buques de guerra frente a las costas del país llanero.

Como se recuerda, la administración de Donald Trump ha declarado su firme postura en contra del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Incluso, se ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por cualquier información clave que pueda ayudar a que se de su captura inmediata.

Gobierno de EE.UU. advierte a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela

Ahora, el gobierno de Estados Unidos siguió adelante con su campaña contra Venezuela y esta vez emitieron un comunicado donde prohibieron a sus millones de ciudadanos a no viajar al país sudamericano bajo el riesgo de sufrir graves daños.

Según este pronunciamiento, cualquier residente estadounidense podría ser víctima de detención ilegal, tortura, secuestro, entre otros por parte del actual régimen Chavista. A su vez, indicaron que si han sido testigos de cualquier abuso hacia uno de sus connacionales, se comuniquen con un correo institucional adjuntado en su publicación.

"El Gobierno de los Estados Unidos advierte a cualquier ciudadano de los Estados Unidos o que tenga cualquier tipo de residencia en los Estados Unidos, que no viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos, y disturbios civiles", indicaron.

EE.UU. acusa a Nicolás Maduro de ser jefe de un cártel de drogas

En los últimos días, Donald Trump y su administración han dejado en claro su rechazo al mandato de Nicolás Maduro en Venezuela. Incluso, el propio presidente de la nación del Tío Sam acusó al mandatario, señalado de haberse reelegido con fraude en las últimas elecciones presidenciales, es jefe del Cártel de Los Soles el cual trafica drogas directamente a su país.

Por ello, dejaron en claro que su aprensión es una prioridad para su gobierno por lo que buscan hacerlo lo más pronto posible.

"El presidente Trump ha sido muy claro y consecuente. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico. Esta administración considera que Maduro no es un presidente legítimo. Es un fugitivo, jefe de ese cártel, que ha sido acusado en los Estados Unidos por traficar drogas hacia el país", expresaron.

De esta manera, el gobierno de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela ante la posibilidad de sufrir graves riesgos por parte del régimen de Nicolás Maduro.