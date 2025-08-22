Río Rímac: Camión se vuelca en la Carretera Central y provoca alarmante derrame de petróleo

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sobre la mañana de este viernes 22 de agosto, un camión cisterna se volcó a la altura del kilómetro 81 de la Carretera Central en San Mateo, Huarochirí. Producto de este incidente vehicular, el Río Rímac fue contaminado con una importante cantidad de petróleo que era trasladado por esta unidad de carga.

Derrame de petróleo en Río Rímac genera alarma

Como era de esperarse, las unidades de emergencia se desplegaron de inmediato al punto e iniciar acciones para mitigar en la medida de lo posible el impacto ambiental en la principal fuente de agua potable de toda la capital.

Una de las primeras entidades en pronunciarse oficialmente fue el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinerming) revelando que el camión de placa ASK-993 no contaba con los permisos correspondientes para transportar hidrocarburos por el país.

Como era de esperarse, el fuerte olor a combustible llegó rápidamente a las zonas urbanas cercanas al accidente generando un marcado malestar. Incluso, la Defensoría del Pueblo señaló que los alumnos de la I. E. Ricardo Bentín tuvieron que dejar las aulas antes de tiempo debido al hedor a químicos.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | El subgerente de gestión de riesgo de desastre de Huarochirí, Wilder Yauyo, informó que un camión cisterna que transportaba combustible se volcó en Huallatupe, contaminando el río Rímac.



De igual forma, se pidió a la población aledaña a la zona de San Mateo a mantener sus puertas y ventanas abiertas para mantener ventilados sus hogares. Agentes de la Policía Nacional de Carreteras y de los Bomberos ya se encuentran en el lugar tomando las acciones correspondientes para despejar el lugar y reiniciar la circulación vehicular la cual se encuentra restringida.

SEDAPAL garantiza el agua potable en todo Lima

En esa misma línea, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) emitió un comunicado aclarando dando a conocer las acciones a tomar tras este derrame de petróleo en el Río Rímac.

En primer lugar, la entidad indicó que se procedió al cierre de las compuertas de la Planta de Huachipa para así evitar que aguas contaminadas ingresen a los pozos de captación de la Planta La Atarjea. Por último, aseguraron que no está en riesgo la dotación de agua potable en toda Lima y Callo en los próximos días.

"Sedapal reitera a la ciudadanía que cuenta con protocolos y planes de contingencia diseñados para responder ante emergencias externas, garantizando en todo momento un servicio de agua potable seguro para toda Lima y Callao", señalaron.

De esta manera, un camión cisterna de volcó en la carretera central a la altura de Matucana generando un alarmante derrame de petróleo en el Río Rímac.