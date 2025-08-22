Perú expulsa a topógrafos colombianos que ingresaron sin permiso a Santa Rosa de Loreto

22/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú confirmó, la tarde de este viernes 22 de agosto, la expulsión de los dos topógrafos colombianos que ingresaron al distrito de Santa Rosa de Loreto, el pasado 12 de agosto, y fueron intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando realizaban actividades topográficas.

El ingreso irregular de los topógrafos colombianos a Santa Rosa

Recordemos que los ciudadanos extranjeros ingresaron de forma irregular al territorio peruano para realizar mediciones como parte de labores de demarcación para una empresa constructora de Colombia para la cual trabajan. Ellos fueron vistos por pezacdores de la zona quienes dieron conocimiento de ello a efectivos policiales, los cuales se apersonaron al lugar.

Posteriormente, tras la intervención policial, fueron derivados a la comisaría local. Al respecto, de acuerdo a información difundida por TV Perú Noticias, los ciudadanos colombianos confirmaron que se encontraban en la zona realizando trabajos topográficos. Asimismo, agregaron que construían un muelle, desde hace ocho años, en la frontera de su país. Por esta razón, explicaron que fueron enviados al distrito de Santa Rosa de Loreto.

Migraciones confirma expulsión de topógrafos colombianos

La Superintendencia Naiconal de Migraciones recurrió a sus redes sociales para dar a conocer la expuslión de los toopógrafos colombianos que ingresaron sin autorización, el pasado 12 de agosto, al distrito de Santa Rosa de Loreto para realizar actividades topográficas.

"En cumplimiento del mandato judicial del Juzgado de Paz Letrado de la Corte Superior de Loreto, Migraciones, a través del Puesto de Control Fronterizo Caballococha, registró la expulsión de dos topógrafos de nacionalidad colombiana. Los extranjeros quedan impedidos de ingresar a territorio nacional", se lee en la publicación en su cuenta oficial de Facebook.

Asimismo, mediante una nota de prensa, enfatizaron que los ciudadanos de nacionalidad colombiana, identificados como Carlos Fernando Sánchez Ortegón y John Willington Amia López, fueron intervenidos por la PNP porque no contaban con las autorizaciones respectivas ni realizar los debidos controles migratorios en el Puesto de Control Fronterizo (PCF) Santa Rosa.

En tal sentido, acotaron que los topógrafos colombianos fueron derivados al Puesto de Control Fronterizo (PCF) Caballococha, en el que se llevó a cabo su registro de salida del territorio peruano e impedimento al Perú, de acuerdo a los dispuesto por el Poder Judicial.

De esta manera, la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú confirmó, la tarde de este viernes 22 de agosto, la expulsión de los dos topógrafos colombianos que ingresaron al distrito de Santa Rosa de Loreto, el pasado 12 de agosto.