¡Insólito! Hombre se divorcia de su esposa tras 26 años de casados y se enamora de su vecino

05/03/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Las historias de amor ocurren cuando las personas menos lo esperan y es el caso de un hombre, que se divorció de su esposa tras casi 30 años de casados, y al poco tiempo se enamoró de su vecino. Actualmente ambos llevan una solida relación que han mostrado mediante redes sociales.

El hecho sucedió en Argentina y el protagonista de la historia se llama Marcelo, un hombre de 50 años, que luego de divorciarse de su esposa, con quien tiene dos hijos mayores, se mudó a un pequeño departamento.

Empezando su nueva vida conoció a 'Pela', un locutor de radio y voz de un importante canal de fútbol. Rápidamente se hicieron amigos y compartieron varios momentos juntos, sin embargo, también fluyeron otros sentimientos y Marcelo confesó que sentía más que simple amistad por Pela.

¿Cómo sobrellevan su relación?

Exponer su relación al mundo no fue sencillo ya que en un inicio Marcelo no se atrevía a contar que estaba nuevamente enamorado por el miedo al que dirán. No obstante, ambos tenían una química envidiable.

Después de siete meses guardando silencio, Marcelo decidió abrir su corazón y confesó el amor que sentía por su vecino y para su sorpresa, él sentía lo mismo.

"Me enamoré de vos y no me importa nada en el mundo, si te tengo que esperar toda la vida, te voy a esperar, porque no te quiero perder", fue la romántica declaración que Pela le hizo a Marcelo.

La relación entre Marcelo y Pela no tardó en hacerse pública entre sus amigos conocidos y vecinos. Algunos se mostraron sorprendidos, ya que él había tenido esposa hace un tiempo; mientras que otros los apoyaron desde un inicio y dijeron estar felices de verlo nuevamente ilusionado.

Luego de confirmado el romance, Marcelo y Pela decidieron vivir su amor sin importar el que dirán y aunque en un inicio evitaba mostrarse en público, poco a poco se fueron soltando y actualmente son muy activos en redes sociales, donde comparten su día a día.

Con esta historia, queda demostrado que el amor no tiene edad, ya que Marcelo se divorció de su esposa tras casi 30 años sin imaginar que al poco tiempo encontraría el amor en su vecino.