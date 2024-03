¡Espeluznante hallazgo! Vecinos de SJL encuentran bolsas con al menos 100 colas de perros

Un grupo de vecinos de San Juan de Lurigancho están tremendamente consternados después de encontrar bolsas de basura que contenían al menos 100 colas de perros. El espeluznante hallazgo fue denunciado ante las autoridades, pero los vecinos indicaron que aún no se toman cartas en el asunto.

Según informó ATV Noticias, los moradores la avenida Jorge Basadre, en SJL, se dieron cuenta de las bolsas de basura después que varios perros las destruyan en busca de comida. Apenas se descubrió el terrible contenido, se dio aviso a las autoridades de forma inmediata.

Asimismo, una vecina de la zona indicó que no es la primera vez que se conoce de ese tipo de hallazgos y que hasta en tres ocasiones han dejado bolsas en la vía pública con colas de perro dentro.

Por otro lado, la vecina comunicó luego de hacer la denuncia en la comisaría de la zona, los agentes policiales se veían un poco confundidos sobre el tema y aseguro que no saben sobre leyes de protección animal. No obstante, exigió una exhaustiva investigación sobre el tema.

"Cuando fui hacer la denuncia me di cuenta que los agentes de la Policía Nacional del Perú no se encuentran capacitados, no saben de la ley que protege a los animales. Ellos no tenían conocimiento, solo decían que el maltrato es cuando estaba el agresor, no sabían cómo proceder con la denuncia, queremos que se haga una investigación, no se puede quedar así", sentenció.