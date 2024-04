Periodista denuncia EN VIVO el abuso que recibió por parte de su padre y su tío

El periodista Juan Pedro Aleart conmocionó a la audiencia este jueves 18 de abril al comenzar la edición vespertina del noticiero del canal 3 de Rosario, Argentina, con una historia personal desgarradora. En un acto de valentía, Aleart compartió con el público EN VIVO el doloroso relato de los abusos que sufrió por parte de su padre y su tío.

Este caso tuvo un eco inmediato en todo el país argentino, tanto así que numerosas emisoras de radio y canales de televisión a nivel nacional buscaron entrevistarlo. Su testimonio no solo generó impacto, sino que también abrió un importante diálogo sobre una realidad dolorosa pero silenciada.

Aleart, reconocido presentador del noticiero "De 12 a 14" y una de las principales figuras del canal, también conocido como eltresTV, dedicó casi 27 minutos a narrar el calvario que vivió desde su infancia debido al abuso de su padre.

"Ustedes me conocen, hace 18 años que trabajo en medios de comunicación. He contado muchas historias y esta es la primera vez que voy a contar la mía, mi propia historia, mi propia historia de vida", mencionó el periodista.

Con una valentía inquebrantable, Juan Pedro Aleart se dispuso a compartir una parte íntima y dolorosa de su vida frente a las cámaras de televisión, minutos antes del mediodía.

"Les cuento que hace muchos años, una década aproximadamente, tome la decisión de alejarme de mi padre, y paulatinamente del resto de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, que me hacían mal, que me hacían daño".