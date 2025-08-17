Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga irán a segunda vuelta, según reportes oficiales

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia, dio a conocer los resultados preliminares al 90 % de las elecciones presidenciales de Bolivia. Según el avance hasta el momento, el ganador fue el candidato Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano, e irá a segunda vuelta con Jorge 'Tuto' Quiroga, de Alianza Libre.

Rodrigo Paz dio la sorpresa de la jornada

Según las proyecciones, junto a 'Tuto' Quiroga en la segunda ronda iba a acompañarlo el expresidente boliviano, Samuel Doria, de Frente de Unidad Nacional. En las encuestas, él venía liderando, sin embargo, los resultados publicados lo relegaron al tercer lugar.

Quien consumó una derrota abrumadora fue Andrónico Rodríguez, del partido Movimiento al Socialismo y presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia. El candidato del oficialismo quedó en el cuarto lugar con 8 %. Su candidatura se dio ante la inhabilitación que tenía Evo Morales para presentarse.

Un dato que dejaron estos comicios en el país altiplánico es que el 80 % de los votos válidos, fueron para los representantes opositores de la derecha, que dejaron a la izquierda desfasada, algo que en los últimos años era difícil de creer por el dominio que tuvo en el Poder Ejecutivo.

El Tribunal Supremo Electoral confirmó que la segunda vuelta se realizará el próximo 19 de octubre. Además, precisó que los resultados al 100 % de la primera, se darán en el transcurso de la próxima 72 horas, pero que la segunda vuelta entre ambos candidatos es un hecho.

Candidato oficialista agredido

La jornada electoral tuvo un incidente durante la mañana en Bolivia. El candidato oficialista, Andrónico Rodríguez fue apedreado por algunas personas cuando acudió a su centro de votación. Este hecho ocurrido en un colegio de la localidad de Entre Ríos, en el centro del país.

El candidato del partido Alianza Popular, manifestó que el ataque sufrido no fue por parte de espontáneos, sino de un grupo organizado que se preparó para recibirlo y agredirlo antes de que cumpla con su deber cívico.

"Son grupos organizados que, de manera intolerante, han esperado desde muy madrugada, esperando que en cualquier momento ingrese y generen todo un conflicto para evitar que emita mi voto", manifestó para la prensa Andrónico Rodríguez.

En desarrollo...