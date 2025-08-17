Donald Trump se reunirá con Volodimir Zelenski en la Casa Blanca: Encuentro se realizará este lunes

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este lunes 18 de agosto, continuarán las reuniones de Donald Trump con los involucrados del conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora será Volodimir Zelenski quien pise suelo de Estados Unidos, en la reunión pactada entre ambos mandatarios en la Casa Blanca. Miembros de la Unión Europea también participarán en la asamblea.

Viaje tras reunión con la OTAN

Tras reunirse este domingo con la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen y otros miembros, el mandatario ucraniano volará hacia Washington para verse con su homólogo estadounidense. Se espera que el líder del Partido Republicano le ofrezca detalles de sus conversaciones con Vladimir Putin, las que fueron fructíferas, pero sin un acuerdo definitivo.

"Agradezco a todos los participantes de la Coalición de la Voluntad por la conversación de hoy en Bruselas, en vísperas de la reunión en Washington, D.C. con el presidente Trump. Fue muy útil. Seguimos coordinando nuestras posiciones conjuntas", publicó el también actor cómico.

Del mismo modo, el mismo presidente de la nación norteamericana confirmó la llegada de Zelenski a su país. En su cuenta de Truth, red social que él mismo creó, anunció su reunión con el mandatario ucraniano, para informarle sobre las cosas que habló con el líder del Kremlin.

"El presidente Zelenski visitará Washington D. C., el Despacho Oval, el lunes por la tarde. Si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin. Potencialmente, se salvarán millones de vidas. ¡Gracias por su atención!", escribióel 47.º presidente de los Estados Unidos.

Líderes europeos viajarán con Zelenski

Para conocer los detalles del encuentro entre Trump y Putin, varios líderes europeos se unirán a la comitiva junto a Volodimir Zelenski. Entre ellos están la misma von der Leyen, el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En ese sentido, el Secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que los mandatarios europeos no llegarán a la reunión en la Oficina Oval para evitar que Zelenski sea presionado a aceptar lo dispuesto por el presidente ruso, sino porque han formado parte de las negociaciones de paz.

"Es una narrativa mediática tan estúpida eso de que vienen mañana porque Trump va a presionar a Zelenski para un mal acuerdo. Hemos estado trabajando con esta gente durante semanas, durante semanas en este tema. Vienen mañana porque eligieron venir mañana", manifestó para la cadena CBS.

De este modo, Donald Trump recibirá a Volodmir Zelenski este lunes 18 de agosto en la Casa Blanca. Ambos mandatarios discutirán sobre las negociaciones conseguidas en el encuentro del último viernes con Vladimir Putin en Alaska.