Israel bombardea central eléctrica en la capital de Yemen: El ataque provocó la interrupción del servicio

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Este domingo 17 de agosto, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), atacaron una central eléctrica al sur de Saná, la capital de Yemen. El bombardeo ocurrió durante la mañana del país de Oriente Medio, provocando que la planta controlada por los hutíes interrumpiera el servicio, afectando a los habitantes locales.

Fuerzas de Israel confirmaron el ataque

A través de una publicación en su cuenta de X, el Ejército israelí confirmó el alcance de su asedio a la estructura. La justificación de esto, fue una reacción a la ofensiva que los hutíes han realizado sobre su territorio, con la ayuda de los iraníes.

"Una infraestructura terrorista hutí, a 2.000 km de distancia, en Saná, Yemen. El alcance fue en respuesta a los repetidos ataques hutíes con misiles y drones contra Israel. Dirigidos y financiados por Irán, los hutíes explotan los mares para amenazar a Israel y el comercio mundial", menciona el comunicado.

Del mismo modo, la televisora yemení, Al-Masirah, confirmó el bombardeo a la centra eléctrica en el distrito de Sanhan, en la región de Saná. Como resultado, se generó un incendio en las instalaciones, que pudo ser controlado. Sin embargo, ni por parte de Israel o Yemen, se precisó si la ofensiva se realizó con aviones, misiles o drones.

Vicepresidente de Kuwait llegó a la central

Tras el atentado, el vicepresidente primero del gobierno de Kuwait, Mohammed Meftah, llegó hasta la planta eléctrica de los hutíes. Su objetivo fue valorar el alcance de los daños en la edificación y si hubo trabajadores heridos o fallecidos.

En su visita, el funcionario kuwaití aseguró que los empleados de la central y los grupos de protección civil consiguieron controlar el fuego. Además, confirmó que las labores de restauración comenzaron de inmediato.

¿Quiénes son los hutíes?

Los hutíes, cuyo nombre oficial es Ansar Alá (Partidarios de Dios), son un grupo insurgente y movimiento político y militar que opera en Yemen. Se identifican con una rama del islam chiita conocida como zaidismo, que es una minoría en el país. Actualmente, mantiene un conflicto con el ejército yemení.

Por solidarizarse con Palestina, atacada constantemente por Israel, decidieron atacar a Israel. Su primera ofensiva en territorio israelí lo perpetró en octubre del 2023, poco tiempo después de que las FDI intensificaran sus agresiones a la Franja de Gaza.

De este modo, Israel bombardeó una central eléctrica al sur de la capital de Yemen en la mañana de este domingo. Aunque no hubo reporte de heridos o fallecidos, el servicio se tuvo que interrumpir, aunque los trabajadores de la planta se encargaron de restaurarlo con inmediatez.