María Corina Machado y Edmundo González envían mensajes a Bolivia durante elecciones presidenciales: "Cuiden sus votos"

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 17/08/2025
La líder opositora de Venezuela María Corina Machado hizo una petición a los bolivianos durante el marco de las elecciones presidenciales de Bolivia. A la par, Edmundo González Urrutia, señaló que las elecciones generales que se celebran en el país vecino son decisivas para la democracia en nuestra región.
Un llamado a la responsabilidad electoral
María Machado por medio de su cuenta de X, resaltó que las elecciones presidenciales con un día histórico para el futuro de Bolivia. Asimismo, envió a todos los bolivianos su fuerza y cariño, señalando que será el momento donde Bolivia decidirá con "conciencia y responsabilidad".
Machado exhortó a los ciudadanos a cuidar los votos con "emoción, disciplina e inteligencia". Detalló que cada boliviano debe estar atento al conteo de votos y así registrar la verdad de las actas.
"Desde Venezuela los acompañamos; la suya es también nuestra causa, y nuestro destino es el mismo: Libertad, Paz y Prosperidad. Cuiden sus votos con emoción, disciplina e inteligencia. Acudan al conteo de votos a partir de las 5 pm y registren la verdad que está en las actas", señaló Machado por su cuenta en X.
Soberanía de los pueblos
En ese sentido, el político Edmundo González, indicó que las elecciones generales que celebra Bolivia son decisivas para su futuro y para la democracia de América Latina. Sostuvo que cada elección fortalece la paz.
"Hoy Bolivia vive una jornada decisiva para su futuro y para la democracia en nuestra región. América Latina entera atenta a lo que suceda, porque cada elección libre fortalece la paz y la integración entre nuestras naciones.
Asimismo, señaló que el respeto es la base de la convivencia democrática y que reside en la voluntad de los pueblos. Enfatizó su compromiso a la transparencia de las elecciones, al derecho de los ciudadanos y la paz de las naciones.
"La soberanía reside en la voluntad de los pueblos, y su respeto es la base de la convivencia democrática. Reiteramos nuestro compromiso con unas elecciones transparentes, con la paz de las naciones y con el derecho de los ciudadanos de decidir su destino en libertad", indicó Edmundo González.
Más de 7,5 millones de personas fueron llamados a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente y a los miembros del Legislativo. Asimismo, 369,308 ciudadanos bolivianos votarán en el exterior, sin embargo ellos elegirían únicamente al binomio gobernante y no están obligados a sufragar.
En ese sentido, el llamado al voto responsable que dieron Corina Machado y Edmundo González es un recordatorio de poder hacer prevalecer la democracia y el deber cívico. Asimismo, el voto en el país vecino es obligatorio y tras emitirlo, el ciudadano recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones bancarias y públicas.