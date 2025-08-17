María Corina Machado y Edmundo González envían mensajes a Bolivia durante elecciones presidenciales: "Cuiden sus votos"

17/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado hizo una petición a los bolivianos durante el marco de las elecciones presidenciales de Bolivia. A la par, Edmundo González Urrutia, señaló que las elecciones generales que se celebran en el país vecino son decisivas para la democracia en nuestra región.

Un llamado a la responsabilidad electoral

María Machado por medio de su cuenta de X, resaltó que las elecciones presidenciales con un día histórico para el futuro de Bolivia. Asimismo, envió a todos los bolivianos su fuerza y cariño, señalando que será el momento donde Bolivia decidirá con "conciencia y responsabilidad".

Machado exhortó a los ciudadanos a cuidar los votos con "emoción, disciplina e inteligencia". Detalló que cada boliviano debe estar atento al conteo de votos y así registrar la verdad de las actas.

"Desde Venezuela los acompañamos; la suya es también nuestra causa, y nuestro destino es el mismo: Libertad, Paz y Prosperidad. Cuiden sus votos con emoción, disciplina e inteligencia. Acudan al conteo de votos a partir de las 5 pm y registren la verdad que está en las actas", señaló Machado por su cuenta en X.

En este día histórico para el futuro de su país, le envío a todos los bolivianos nuestra fuerza y cariño.



Hoy Bolivia decide con conciencia y responsabilidad.



Desde Venezuela los acompañamos; la suya es también nuestra causa, y nuestro destino es el mismo: Libertad, Paz y... pic.twitter.com/Mu6kM154J4 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 17, 2025

Soberanía de los pueblos

En ese sentido, el político Edmundo González, indicó que las elecciones generales que celebra Bolivia son decisivas para su futuro y para la democracia de América Latina. Sostuvo que cada elección fortalece la paz.

"Hoy Bolivia vive una jornada decisiva para su futuro y para la democracia en nuestra región. América Latina entera atenta a lo que suceda, porque cada elección libre fortalece la paz y la integración entre nuestras naciones.

Asimismo, señaló que el respeto es la base de la convivencia democrática y que reside en la voluntad de los pueblos. Enfatizó su compromiso a la transparencia de las elecciones, al derecho de los ciudadanos y la paz de las naciones.

"La soberanía reside en la voluntad de los pueblos, y su respeto es la base de la convivencia democrática. Reiteramos nuestro compromiso con unas elecciones transparentes, con la paz de las naciones y con el derecho de los ciudadanos de decidir su destino en libertad", indicó Edmundo González.

Hoy Bolivia vive una jornada decisiva para su futuro y para la democracia en nuestra región.



América Latina entera está atenta a lo que suceda, porque cada elección libre fortalece la paz y la integración entre nuestras naciones.



La soberanía reside en la voluntad de los... pic.twitter.com/clxBfw4Br4 — Edmundo González (@EdmundoGU) August 17, 2025

Más de 7,5 millones de personas fueron llamados a las urnas para elegir al presidente, vicepresidente y a los miembros del Legislativo. Asimismo, 369,308 ciudadanos bolivianos votarán en el exterior, sin embargo ellos elegirían únicamente al binomio gobernante y no están obligados a sufragar.

En ese sentido, el llamado al voto responsable que dieron Corina Machado y Edmundo González es un recordatorio de poder hacer prevalecer la democracia y el deber cívico. Asimismo, el voto en el país vecino es obligatorio y tras emitirlo, el ciudadano recibe un certificado de sufragio que deberá presentar para realizar cualquier trámite en instituciones bancarias y públicas.