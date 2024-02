¡Terrible! Alcalde chileno se quita la vida tras renunciar por causar accidente en presunto estado de ebriedad

Jorge Eliecer Roa Villegas (68), un alcalde chileno, se quitó la vida después de ser liberado de su detención por haber provocado un choque en presunto estado de ebriedad. El anuncio de su renuncia la publicó en su cuenta de Facebook.

María Carolina Inostroza, presidenta de la Democracia Cristiana en la región del Bío Bío, confirmó este lunes que tras verse involucrado en un accidente de tránsito, el alcalde había anunciado su renuncia al cargo a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, según informa una nota de Radio Bío Bío.

Según la información limitada disponible hasta el momento, el incidente trágico ocurrió en la residencia del alcalde, donde el personal de Carabineros se encargó de asegurar la escena del suceso, mientras se aguardaban las investigaciones pertinentes.

Después de ser detenido debido a un accidente de tráfico en el que estuvo involucrado mientras conducía bajo los efectos del alcohol, Roa compartió un post el pasado domingo, 11 de febrero.

El alcalde chocó su automóvil contra una casa, lo que resultó en su arresto temporal por parte de la policía. Posteriormente fue puesto en libertad, dado que el incidente no ocasionó víctimas ni daños fatales.

"Ocurrido los hechos, no hui, no me fui del lugar y esperé que procediera la autoridad. Seguí todas las instrucciones, me sometí a todos los controles (...) Antes del accidente, participé de una actividad solidaria, estuve con amigos y me fotografié con varias personas", publicó.