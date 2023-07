Cercado de Lima: ¡Terrible! Hallan restos de persona calcinada cerca a Las Malvinas

En el distrito de Cercado de Lima, exactamente a dos cuadras de 'Las Malvinas', los peritos de criminalistica vienen realizando trabajos de investigación debido a que se encontró, en horas de la mañana, los restos de una persona calcinada.

Según información de los vecinos de la zona, observaron que un hombre de aproximadamente 50 años quemaba llantas y plásticos cerca a los rieles del tren; sin embargo, al acercarse a dicho lugar se percataron que lo que realidad había al interior eran los restos de la pierna de un ser humano.

En declaraciones para Exitosa, una vecina, quien prefirió mantenerse en el anónimato por temor a represalias, narró el preciso momento en el que vio al extraño sujeto quemando las extremidades.

Al promediar las 11:30 de la mañana, ellos mismos dieron aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP) que llegó para proceder con la respectiva investigación.

En esa misma línea, la vecina señaló que no reconocieron al sujeto de aproximadamente 50 años debido a que nunca lo han visto andando por la zona.

''Nosotros no lo reconocemos, cuando preguntamos (...) nos dijeron que había sido un señor, el cual nos miró cuando nos acercamos a ver que se estaba quemando (...) No lo hemos visto, no es de acá'', aseveró.