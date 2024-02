Empresario abate a delincuente que intentó robar en un restobar en Los Olivos: Ladrón sería menor de edad

La delincuencia no descansa en Los Olivos. Esta vez, dos ladrones ingresaron a robar a un restobar del distrito sin imaginar que una de sus víctimas tendría un arma de fuego y lograría abatir a uno de ellos.

El hecho tuvo lugar en un establecimiento ubicado en la avenida Las Palmeras, donde un empresario de 40 años aprovechó el descuido de los malhechores para abrir fuego y defenderse de este nuevo episodio de inseguridad ciudadana.

De acuerdo con el reporte, el abatido delincuente sería un menor de 17 años que ya contaría con un antecedente por robo en su haber.

Además, el administrador de este restobar de Los Olivos dio mayores detalles sobre lo sucedido e indicó que los ladrones ingresaron al interior del local con armas de fuego para despojar de sus pertenencias a los comensales.

No obstante, su accionar delictivo dio un giro inesperado cuando dieron con el empresario, quien aprovechó que el delincuente se volteó para ver a su cómplice y sacó su pistola para tratar de defenderse.

Cabe decir que tras tomar conocimiento sobre este nuevo hecho delincuencial, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el mencionado local y detuvieron al empresario que abatió al ladrón menor de 17 años.

Según indicó la institución, el ciudadano, quien contaba con licencia para portar armas, permanecerá en dicha condición por un lapso de 48 horas, para luego ser puesto a disposición del Ministerio Público. Ello en el marco de las diligencias de ley correspondientes en torno a este nuevo episodio de inseguridad ciudadana.

Este intento de asalto de mano armada se suma a la lista de hechos delincuenciales ocurridos en el distrito de Los Olivos.

Entre los que más ha causado preocupación durante los últimos días, se encuentra el duro escenario que atraviesa el administrador de 'El Huaralino', Juan Pablo Fernández, quien viene recibiendo amenazas contra su vida.

"Desde el mes de diciembre he estado recibiendo amenazas. (...) Los mensajes es que me dan una hora como para llamarlos para ponerme de acuerdo con él. Otros me dicen que se me acaba la hora, si no, vas a morir. Que ni mis cámaras me van a salvar porque están detrás mío", detalló.