Hombre busca justicia en comisaría por robo, pero encuentra su propia detención

20/06/2023 / Exitosa Noticias / Policial

En un giro sorprendente, un hombre decidió buscar justicia en una comisaría al denunciar un robo, pero en lugar de obtener la ayuda esperada, terminó siendo detenido él mismo. El individuo, cuyo objetivo inicial era encontrar respuestas y recuperar sus pertenencias, se vio atrapado en una situación inesperada.

Denunciante terminó siendo detenido

Un hombre que acudió a una comisaría en Tingo María para presentar una denuncia terminó siendo detenido. Este peculiar caso rápidamente se volvió viral en las redes sociales, dejando perplejos a los usuarios.

El individuo, cuyo nombre es Luis Picoy Hurto, se presentó en la comisaría con la intención de denunciar a su amigo por el robo de su televisor. Sin embargo, nunca imaginó cómo su día daría un giro inesperado y desafortunado.

De acuerdo con la información proporcionada por Panamericana Televisión, durante el proceso de registro de la denuncia, los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se percataron de que el señor Picoy Hurto figuraba en la larga lista de deudores por pensión alimenticia del Poder Judicial del Perú (PJ). Al ingresar sus datos en el sistema, se reveló una requisitoria en su contra por no cumplir con el pago de la pensión alimenticia.

Aunque los agentes policiales continuaron con las diligencias relacionadas con el robo del televisor, decidieron no levantar sospechas y procedieron con la investigación. Al concluir las indagaciones, sorprendieron al hombre deteniéndolo en el lugar y lo presentaron ante las autoridades judiciales competentes.

Este caso peculiar ha generado controversia y ha avivado el debate sobre los mecanismos de control y seguimiento de las obligaciones legales, como el pago de la pensión alimenticia. La rápida difusión del incidente en las redes sociales ha puesto de manifiesto la necesidad de una mayor conciencia y cumplimiento de las responsabilidades legales.

"Por eso el juicio de alimentos no es juego", "Buen trabajo de la PNP, era su deber y obligación". "¡Qué tonto! Pensó qué la denuncia no le afectaría nada", "La justicia es lenta, pero llega", "Todo bien, pero no le deberían quitar el derecho a denunciar", "Excelente trabajo de la Policía Nacional", fueron algunos comentarios que obtuvo el video publicado por Panamericana Televisión en sus redes sociales.

Lo que inicialmente parecía ser una visita a la comisaría para denunciar un robo, se convirtió en una detención sorpresiva debido a la situación legal del denunciante. La historia de Luis Picoy Hurto nos recuerda la importancia de cumplir con nuestras obligaciones legales y cómo las circunstancias inesperadas pueden complicar aún más una situación ya de por sí delicada.