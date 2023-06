Influencer español desata controversia en TikTok al insinuar origen peruano de una arepa en Londres

04/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las últimas horas, el reconocido influencer español Iban García ha desatado una intensa polémica en la plataforma de TikTok luego de realizar comentarios implícitos acerca del origen de la arepa, un plato típico venezolano. Estas afirmaciones han generado un acalorado debate en las redes sociales, especialmente entre usuarios peruanos y venezolanos.

¿Qué dijo el influencer español?

El influencer español, con una considerable cantidad de seguidores en TikTok, publicó un video en el que sugirió de manera indirecta que la arepa podría tener un origen peruano. Estas declaraciones han generado una fuerte reacción por parte de la comunidad venezolana, quienes consideran que la arepa es un símbolo de su gastronomía y cultura.

Polémica en redes sociales

Por otro lado, usuarios peruanos han expresado su desacuerdo con las reacciones exacerbadas, defendiendo la libertad de expresión de Iban García y sugiriendo que se trató de un comentario desinformado o una broma malinterpretada. A pesar de las discrepancias, ambos grupos han utilizado las redes sociales para defender sus posturas y compartir información sobre la historia y origen de la arepa.

"En Perú no comemos arepas", "Ni colombia se atrevió a tanto", "Voy a ponerme a vender ceviche y de paso digo que es venezolano", "Soy peruana y aquí no se come arepa", "Ni Karol G con lo de los tequeños me asombro tanto como esto", "Soy peruana y te amo, pero aquí no comemos arepas", "¿Cómo que la arepa es peruana?", fueron algunos comentarios.

La publicación en cuestión ha obtenido más de 11 mil 'me gusta' y ha sido compartida numerosas veces, aumentando aún más la visibilidad de la polémica. Aunque la controversia ha continuado creciendo, Iban García aún no se ha pronunciado públicamente sobre el tema.

Se espera que este debate sirva como una oportunidad para fomentar el diálogo intercultural y educativo, donde se puedan compartir conocimientos sobre las tradiciones culinarias de ambos países y se promueva un mayor entendimiento entre las comunidades.

¿De dónde es la arepa?

La arepa es un plato típico y muy popular de la gastronomía venezolana y colombiana. En ambos países, la arepa forma parte importante de su cultura culinaria y es considerada un símbolo nacional.

Es importante destacar que aunque la arepa es un plato típico de Venezuela y Colombia, existe una variada gama de estilos y sabores regionales en cada país. Ambos países tienen una gran tradición en la elaboración de este plato, y es considerada una parte integral de su identidad cultural y gastronómica.

A medida que la polémica del influencer español sigue en desarrollo, los usuarios de TikTok y otras plataformas de redes sociales están atentos a futuras declaraciones de Iban García y a cómo esta situación puede contribuir a una mayor valoración y comprensión de la diversidad cultural en línea.