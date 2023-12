¡Lamentable! Pareja denuncia a empresa de transporte por perder a su mascota y ofrecerles 400 soles a cambio

A pocos días de la Navidad, fecha especial para pasar en familia, una pareja sufre una pesadilla luego de que una empresa de transportes perdiera a su mascota. Los agraviados aseguran que les ofrecieron 400 soles para no hacer la denuncia policial.

Según el agraviado, el lunes 4 de diciembre, él junto a su novia y su perrita, abordaron un autobús de la empresa de transportes TSP con destino a San Martín. La mascota fue colocada en la bodega del bus interprovincial, pero al salir del terminal terrestre, a solo unas cuadras, la bajaron en medio de una parada técnica.

"Antes del destino, en Juanjui, me doy cuenta que mi mascota ya no estaba. Llegué a Bellavista puse mi reclamo, el bus arrancó y me dejaron ahí sin respuestas", dijo uno de los afectados.