Mujer intenta denunciar agresión y al llegar a comisaría se topa con su agresor, un policía: "No te iba a matar"

11/03/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Una mujer acudió a la comisaría de Laderas de Villa, en Villa El Salvador (VES), para denunciar a su agresor por violencia física, pero se encontró con una situación alarmante: el mismo agresor, un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), le impidió formalizar su denuncia. La víctima logró grabar el momento en el que el efectivo aceptó haberla golpeado y trató de persuadirla para que no lo acuse.

Policía admite agresión

El suboficial identificado como R. Sánchez C. quedó expuesto en un video grabado por la propia víctima. En la grabación, el agente no solo admite haberla golpeado reiteradamente, sino que intenta minimizar su agresión con una frase indignante: " Te pegué mucho, sí, pero no te iba a matar . Tampoco soy así".

Intento de manipulación

El video también deja en evidencia la forma en que el suboficial intentó persuadir a la víctima para que no continúe con su denuncia. En el material audiovisual se le escucha decirle:

"Ya no lo voy a hacer. Vamos a entrar (a la comisaría) y te vas a sentar. Me van a decir: '¿Tienes alguna relación?'. No tengo nada, no me ha pegado", tratando de obligarla a negar la agresión ante sus colegas.

Hasta el momento, se desconoce si la mujer logró asentar la denuncia en la comisaría de Laderas de Villa o si recibió algún tipo de apoyo por parte de otras autoridades. Asimismo, no se ha informado sobre posibles sanciones o medidas disciplinarias contra el suboficial involucrado en el caso.

Canales de ayuda

Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de forma gratuita con la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Este servicio cuenta con un equipo especializado que brinda información, orientación y soporte emocional. Además, puede derivar los casos más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

La Línea 100 atiende las 24 horas, todos los días del año, incluidos feriados. En caso de emergencia, también puedes llamar al 116 (Bomberos) o al 105 (Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú).

El caso ha generado gran indignación, ya que la mujer intentó denunciar la agresión, pero al llegar a la comisaría se topó con su agresor, un policía. Las autoridades han sido alertadas sobre la situación, y se espera que se tomen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de la víctima y el debido proceso.