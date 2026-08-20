Caso Blanca Córdova: joven de 19 años fue hallada sin vida en San Cosme y su familia exige justicia

20/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El abuelo de Blanca Mishel Córdova Chávez, joven de 19 años encontrada sin vida en las inmediaciones del cerro San Cosme, en La Victoria, exige justicia por su muerte. La familia acusa a su expareja, un adolescente, y pide que las autoridades esclarezcan el caso.

Hallazgo de Blanca movilizó a su familia

La joven fue identificada por sus familiares luego de que su cuerpo fuera encontrado la madrugada del lunes 17 de agosto. La joven estaba maniatada y presentaba signos de haber sido quemada. El hallazgo ocurrió dentro de un basural cercano a San Cosme.

La joven había desaparecido después de salir a una reunión la noche del sábado 15 de agosto. Sus familiares perdieron contacto con ella y, al conocer el hallazgo de una mujer en La Victoria, acudieron a la morgue para verificar si se trataba de Blanca.

La madre de Blanca señaló que su hija había denunciado a su expareja por presunto secuestro y violencia familiar. La familia también cuestionó la atención recibida en una comisaría local, donde, según su versión, la joven buscó ayuda antes de su desaparición.

La familia sostiene que la relación entre Blanca y su expareja estuvo marcada por episodios de violencia y amenazas. Los deudos señalan al adolescente como presunto responsable de la desaparición y muerte de la joven, mientras permanece no habido y continúan las diligencias correspondientes actualmente.

Los familiares también recordaron que Blanca tenía planes para postular e ingresar a la Escuela de la Policía Nacional del Perú. Su entorno cercano pidió que el caso sea esclarecido y que se determine quiénes participaron en la muerte de la joven, según sus allegados.

Familia pide esclarecer muerte y denuncias previas

El cuerpo fue reconocido por sus familiares en la morgue y posteriormente trasladado para ser velado en una vivienda del distrito de El Agustino. Sus allegados permanecen a la espera de los resultados de las diligencias para conocer las circunstancias exactas del fallecimiento de Blanca.

La familia pidió a las autoridades ubicar al adolescente señalado por los deudos y continuar con las investigaciones. La información mantiene la participación del menor como una acusación familiar, y corresponde esperar las conclusiones oficiales sobre el caso y establecer los hechos con información oficial.

Mientras avanzan las investigaciones, los restos de Blanca Córdova son acompañados por sus familiares. La joven de 19 años había sido reportada como desaparecida desde el sábado y fue encontrada sin vida dos días después, en el cerro San Cosme, y sus allegados.