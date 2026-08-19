Conductor de ETMOSA resultó herido de bala tras ser atacado por presuntos sicarios en el Callao

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un conductor de la empresa de transportes ETMOSA, identificado como Julio José Poleo Figueras (39), resultó herido de bala tras ser víctima de un ataque a mano armada ejecutado por presuntos sicarios en la cuadra 17 de la avenida José Gálvez, frente al hospital Alberto Sabogal Sologuren, en el Callao.

Los detalles del atentado contra el conductor

De acuerdo con las primeras investigaciones e informes recabados en la escena, el ataque se perpetró en una zona altamente transitada del Callao, a pocos metros del centro de salud. Los testigos señalaron que dos sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta lineal alcanzaron a la unidad de transporte público y abrieron fuego directamente contra la cabina del conductor.

Tras realizar las detonaciones que impactaron en el vehículo, los delincuentes emprendieron la fuga con rumbo desconocido aprovechando la fluidez del tránsito en la avenida José Gálvez. La rápida intervención de los transeúntes y compañeros de la ruta permitió socorrer a Julio José Poleo Figueras para trasladarlo a un establecimiento de salud cercano para su atención inmediata.

El impacto de las balas sobre la carrocería del bus evidenció la gravedad del atentado en plena vía pública, sembrando el temor entre los pasajeros que se encontraban a bordo y los transeúntes de la zona. La victima, de 39 años, logró sobrevivir a la ráfaga de disparos mientras las autoridades de salud monitorean su evolución tras los impactos recibidos.

Investigaciones policiales y antecedentes de violencia contra los transportistas

Hasta el lugar del crimen llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a personal de Peritos de Criminalística, quienes acordonaron el área para proceder con el recojo de casquillos de bala y la toma de huellas. Las diligencias de campo culminaron en horas de la tarde para dar paso a las evaluaciones balísticas correspondientes que permitan identificar el calibre de las armas utilizadas.

El caso quedó bajo la jurisdicción del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, cuyos agentes ya se encuentran analizando las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la avenida José Gálvez. Las imágenes serán fundamentales para reconstruir la ruta de escape empleada por los dos sicarios a bordo de la moto lineal.

Este nuevo acto criminal contra la empresa ETMOSA no representa un hecho aislado, ya que los dirigentes y conductores de la línea habían denunciado en anteriores oportunidades ser blanco de constantes amedrentamientos y ataques. Las autoridades indagan si el móvil del atentado estaría vinculado a cobros de extorsión que afectan al sector del transporte urbano en esta zona de la capital.