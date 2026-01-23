Trujillo: Fiscalía inicia investigación contra dos detenidos tras atentados con explosivos en licorería

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía inició investigación preliminar en contra de dos personas detenidas por ser los presuntos autores de los ataques con explosivos ocurridos en Trujillo.

Ambos sujetos fueron detenidos en flagrancia y se les imputa los delitos de extorsión agravada y tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos.

Fiscalía investiga a dos detenidos

La Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad inició investigación preliminar en contra de dos sujetos detenidos en flagrancia por ser involucrados en dos atentados con explosivos en la ciudad de Trujillo.

Ambos ataques ocurrieron casi de forma simultánea alertando a la población trujillana y a los dueños del establecimiento comercial. Ante ello, autoridades policiales se movilizaron a la zona dando con la detención de dos sujetos.

Así, se intervino a Benjamín Fernández y Rudy Saona, los cuales han sido imputados por los delitos de extorsión agravada y tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos.

De acuerdo a la investigación preliminar, los dos sujetos llegaron con artefactos explosivos los cuales fueron envueltos en una bolsa de papel plastificada. Tal indagación se respalda en cámaras de videovigilancia que captaron el ataque en una de las dos tiendas.

Los locales pertenecen al establecimiento comercial Tabaco y ron, el cual cuenta con diversos puestos en Trujillo de los cuales dos fueron punto de ataque por parte de los criminales.

¿Cuáles son las pruebas pedidas por la Fiscalía?

La fiscal provincial Carolan Milena Cango Miranda fue quien dispuso una serie de diligencias para recolectar pruebas que determinen la responsabilidad penal de los detenidos.

Entre las pruebas y diligencias se encuentran el reconocimiento médico legal de los intervenidos así como realizar la verificación domiciliaria de estos.

Por su parte, se hará el recorrido de cámaras de videovigilancia aledañas a los dos puntos de ataque. El propietario de la licorería también deberá declarar en el caso para determinar si venía siendo víctima de extorsión. Las declaraciones de los efectivos policiales y testigos también serán recogidas.

