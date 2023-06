PNP frustra secuestro en Los Olivos: Mujer de 54 años lucha por su vida en UCI tras salir herida

El intento de secuestro de una empresaria en Los Olivos dejó una transeúnte herida producto de un disparo de bala. Se trata de una mujer de 54 años identificada bajo el nombre de Marta Flores Fierro, quien resultó herida tras el fuego cruzado entre los delincuentes y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Tras el terrible incidente, la agraviada fue llevada a la clínica Jesús del Norte, en Independencia, donde permanece con un estado de salud grave. Según detalló la hija de la víctima, el disparo de bala habría dañado varios de sus órganos, los cuales aún no han podido ser completamente intervenido quirúrgicamente.

Tras ser atendida, los doctores de la clínica Jesús del Norte han advertido que el pronóstico de la mujer de 54 años es reservado. Según indicaron, su recuperación es difícil y dependerá de ella misma.

Dado su estado de salud, informaron que la víctima ya no puede ser trasladada y debe permanecer en el mencionado centro médico. Asimismo, señalaron que volverá a ser operada en los próximos días, dependiendo de su evolución.

Además, la hija de Marta Flores Fierro, mujer de 54 años que resultó herida en el intento de secuestro a una empresaria en Los Olivos, solicitó ayuda urgente al Ejecutivo. La magnitud de las heridas y el costo de la intervención médica fueron los motivos por los que requirió apoyo del Mininter y la jefa de Estado.

"Ya le he convocado desde todos los medios al Ministerio del Interior que se hagan cargo de todo lo que han hecho. Le digo a la presidenta Dina Boluarte que, por favor, alguien se acerque, porque nadie se ha acercado a ver el estado de salud de mi madre hasta ahora. Me siento apenada, no sé qué hacer, no la puedo mover y las cuentas acá suben", pidió.