El Agustino: Más de mil efectivos policiales son desplegados en Puente Nuevo

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de mil efectivos de la Policía Nacional fueron desplegados desde las primeras horas de este miércoles en el paradero Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino, como parte de un amplio operativo de prevención y control contra la delincuencia.

La intervención movilizó a agentes de diferentes unidades policiales y generó restricciones en el tránsito debido a los controles realizados a vehículos y ciudadanos.

De acuerdo con información recogida durante la intervención, el operativo comenzó cerca de las 3 de la mañana con acciones destinadas a recuperar espacios públicos ubicados en la parte superior del paradero, donde se habían instalado diversos puestos de comercio ambulatorio.

Intervención en espacios públicos

En estos puntos se comercializaban principalmente dulces, agua, gaseosas y otros productos. Sin embargo, según información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, algunos de estos espacios también habrían sido utilizados por sujetos vinculados con bandas dedicadas a la extorsión.

La intervención busca, por ello, recuperar el control de esta zona considerada estratégica debido a la gran cantidad de personas que diariamente utiliza Puente Nuevo para trasladarse hacia distintos puntos de Lima. El operativo también contempla acciones contra actividades informales que afectan la circulación y seguridad en el lugar.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Más de mil efectivos policiales fueron desplegados en Puente Nuevo, en el distrito de El Agustino, como parte de un amplio operativo. Los agentes realizan acciones de control y prevención en la zona, en el marco de los operativos contra la delincuencia.... pic.twitter.com/B2QdOHL9Re — Exitosa Noticias (@exitosape) August 19, 2026

Control al transporte informal

De manera paralela, los agentes ejecutaron operativos contra el transporte informal. Durante la intervención se observó la presencia de una grúa para retirar vehículos que presenten irregularidades en su documentación.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el importante despliegue policial. La información recogida durante la mañana señaló que participaron hasta 2.000 efectivos de distintas unidades , entre ellas la Unidad de Servicios Especiales, Fuerzas Especiales, Canal de Tránsito y Escuadrón de Emergencia.

La presencia masiva de agentes también tuvo repercusiones en el tránsito. Algunos ciudadanos expresaron su molestia debido a los controles documentarios realizados a los vehículos, mientras que el flujo vehicular se volvió intenso en los alrededores del paradero.

Alcalde de Lima informa sobre recuperación de espacios en Puente Nuevo

En declaraciones a Exitosa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó sobre las acciones para recuperar espacios públicos en Puente Nuevo y destacó el objetivo de reforzar el orden y la autoridad en la zona.

"Queremos mostrar que el principio de autoridad se respeta y se impone", inidcó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En declaraciones a Exitosa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó sobre las acciones para recuperar espacios públicos en Puente Nuevo y destacó el objetivo de reforzar el orden y la autoridad en la zona.



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El operativo en Puente Nuevo representa una intervención de gran magnitud en uno de los principales puntos de conexión de Lima. La recuperación de espacios públicos, la lucha contra la extorsión y el control del transporte informal forman parte de una estrategia que busca reforzar la seguridad en El Agustino, aunque las autoridades deberán procurar que estas acciones no terminen agravando la congestión que diariamente afecta a miles de usuarios.