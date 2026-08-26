¿Tienes la presión alta? Estos son los tres ejercicios que recomiendan para ayudar a reducirla

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Salud

La presión alta, también conocida como hipertensión, es una condición que no debes dejar pasar por alto. Conoce tres ejercicios clave que te ayudarán a cuidar tu salud, según revisión científica de Harvard.

Bajar la presión arterial: cómo cuidar tu corazón

Hoy en día, las personas buscan información confiable sobre cómo cuidar su salud, ya sea incluyendo una dieta balanceada y realizando ejercicios para fortalecer especialmente su salud cardiovascular. Sin embargo, pocos conocen que existen tres ejercicios que podrían ayudar a cuidar el corazón.

De acuerdo con Harvard Health Publishing, una revisión científica publicada en mayo de 2026 en el British Journal of Sports Medicine, donde se comparó distintos tipos de ejercicios a partir de mediciones ambulatorias de 24 horas, se logró identificar tres modalidades que permitieron reducir la presión arterial.

Identificar estos hábitos permitirá reducir el riesgo de sufrir la hipertensión arterial que suele avanzar de forma silenciosa y representa uno de los mayores factores de peligro para el desarrollo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares.

Tres ejercicios para bajar la presión arterial

Para mantener la presión arterial dentro de rangos saludables, se aconsejan realizar los siguientes ejercicios, entre ellos:

Ejercicios aeróbicos: como caminar a paso ligero, nadar o andar en bicicleta. Su práctica frecuente ayuda a fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea.

como caminar a paso ligero, nadar o andar en bicicleta. Su práctica frecuente ayuda a fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea. Entrenamiento combinado: Rutinas que integran el trabajo aeróbico con sesiones de fortalecimiento muscular. Levantar pesas, usar bandas elásticas o realizar ejercicios con el propio peso corporal permite trabajar diferentes grupos musculares.

Rutinas que integran el trabajo aeróbico con sesiones de fortalecimiento muscular. Levantar pesas, usar bandas elásticas o realizar ejercicios con el propio peso corporal permite trabajar diferentes grupos musculares. Entrenamiento HIIT: Ejercicios interválicos de alta intensidad diseñados para maximizar el esfuerzo en periodos cortos. Sin embargo, ten en cuenta que debido a su exigencia, no necesariamente es adecuado para todas las personas.

Los análisis clínicos en el estudio de Harvard demostraron que realizar estas rutinas ayuda a reducir la presión sistólica entre cinco y seis puntos promedio en comparación con el sedentarismo (quienes no efectuaron los ejercicios).

Otros ejercicios a tomar en cuenta para tu bienestar

Entre otras de las disciplinas y alternativas que puedes tomar en cuenta para cuidar tu presión arterial son:

Entrenamiento isométrico: Contracción de los músculos sin generar movimiento articular visible.

Ejercicio isométrico para ayudar a bajar la presión arterial.

Puedes hacer sentadilla en la pared, plancha, puente de glúteos sostenido, o sostener un objeto o dispositivo sin realizar movimientos repetitivos.

Sentadillas para cuidar tu salud cardiovascular: en 2 o 3 series de 8 a 12 repeticiones.

Realizar yoga: sus ejercicios combinan posturas físicas, respiración controlada y relajación, elementos que pueden ayudar a disminuir el estrés y favorecer el bienestar cardiovascular.

En conclusión, caminar, realizar ejercicios de fuerza combinados con actividad cardiovascular y practicar HIIT bajo supervisión pueden ser alternativas útiles para controlar la presión arterial, según revisión científica de Harvard.