Detienen a mujer de 101 años por presunta venta de estupefacientes tras hallarle 90 gramos de droga

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una mujer de 101 años fue detenida por la presunta venta de cannabis, luego de que agentes antidrogas encontraran 90 gramos de una variedad conocida como skunk, distribuida en pequeños paquetes.

Mujer de 101 años fue detenida con cannabis

Esther Ogunmabo fue identificada por las autoridades como la mujer detenida. La operación estuvo a cargo de la National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA), que informó después sobre el hallazgo. La agencia señaló que la centenaria presuntamente vendía pequeñas cantidades del producto a residentes también en Nigeria.

La investigación de las autoridades también vinculó a una de sus hijas con el suministro del cannabis. Según la NDLEA, la mujer, residente en Lagos, habría entregado la sustancia cada cuatro días. La información fue incluida en el reporte difundido por el organismo antidrogas nigeriano.

La NDLEA informó que Ogunmabo explicó a los agentes que comenzó a involucrarse en la venta de drogas después de que un incendio destruyera su tienda de productos básicos. La agencia indicó que esa declaración fue entregada durante las diligencias realizadas tras su detención.

El arresto se produjo en Ilisan, una localidad del estado de Ogun, durante una operación realizada el sábado 15 de agosto. Los agentes antidrogas encontraron 90 gramos de skunk, una variedad de cannabis, en sobres preparados para su comercialización, según la información oficial disponible.

Detienen en Nigeria a una mujer de 101 años por venta ilegal de cannabis



La Agencia Nacional Antidrogas de Nigeria detuvo a una mujer de 101 años en el estado de Ogun por comercializar ilegalmente cannabis en sobres al menudeo. La sospechosa, identificada como Esther Ogunmabo,... pic.twitter.com/99322rju8x — NX Noticias (@NXNoticias) August 25, 2026

Autoridades ordenaron libertad bajo fianza

Tras conocer el caso, Mohamed Buba Marwa, presidente y director ejecutivo de la NDLEA, ordenó que la mujer fuera puesta en libertad bajo fianza y recibiera orientación debido a su avanzada edad. La hija señalada por el suministro también fue detenida durante la investigación realizada.

Medios nigerianos como The Guardian, Vanguard y Punch reportaron el caso a partir de la información difundida por la NDLEA. Sus publicaciones coinciden en los datos centrales: la identidad de la mujer, su edad, el lugar del arresto, la cantidad incautada y la decisión posterior.

El caso fue difundido por la agencia el 23 de agosto, varios días después de la detención. La información oficial precisó que Ogunmabo fue arrestada por presunta participación en actividades relacionadas con drogas ilícitas. Hasta ahora, los reportes consultados no mencionan hasta ahora condena judicial.

Las autoridades nigerianas mantienen el caso dentro de sus operaciones contra el tráfico y la distribución de sustancias ilícitas. La investigación también contempla la participación atribuida a la hija de Ogunmabo, quien, según el reporte oficial, habría facilitado el suministro del cannabis para la venta.